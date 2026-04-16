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網約車牌照數量仿內地較的士多？ 運物局：未有定案 最重要考慮乘客體驗

社會
更新時間：11:32 2026-04-16 HKT
發佈時間：11:32 2026-04-16 HKT

立法會於去年通過法例，正式合法化和規範化網約車服務。保險界陳沛良今早（16日）在立法會財委會上關注，未來網約車牌照數量會否參考其他地區的比例，較的士牌照多。運輸及物流局重申會考慮不同因素，包括香港九成市民以公共交通出行為主，而最重要考量是乘客的出行體驗。

深圳1的士：5.9網約車

陳沛良表示，現時本港現時18,163輛的士牌照，而參考內地和其他國際城市的經驗，網約車的數目往往是的士的幾倍以上，例如上海1部的士對2.6部網約車，深圳則為1：5.9、新加坡為1：4.5，澳洲坎培拉的比例就更加高，為1：12.5。他關注政府於年底發牌時，數量的考慮標準和因素，如何滿足乘客的出行體驗及運力需求。

運輸及物流局局長陳美寶重申，推動網約車合法化的初心不變，仍然是要保障市民安全及多元出行選擇，又稱網約車已是大勢所趨，內地及其他地區對網約車的需求都是不斷上升，遊客都習慣了用網約車，如來到香港發現沒有的話，會影響香港作為國際大都市的聲譽。

她續稱，鑑於香港有九成市民都是選擇公共交通出行，當局在釐定網約車的牌照數量時，會考量不同因素，最重要是乘客的出行體驗，同時與的士業界秉持共存互補發展。

議員關注的士車隊效能及商用車泊位

民建聯葉傲冬表示，政府建議的士車隊要達到3,500架，但最新只有1,500架，與建議規模有一定距離，又稱晚上看到很多車隊的士停泊在街上沒有營運，關注現時有多少車隊的士是活躍接客，當局會否有時間表就的士車隊成效作檢討，以及年底推出新的網約車平台時，會否考慮將的士車隊平台納入預約車制度。

陳美寶強調，的士車隊的目的及初心，是為傳統的士業引入系統化專業車隊管理，提升的士服務質素，當局每日及每月都有密切跟進車隊表現，包括助力他們達致建議的規模等。她樂見八達通與車隊平台合作，將推出一個整合式網約平台，並指網約平台很關鍵，希望未來可進一步提升方便度，令車隊既可在街頭接客，亦可有網約服務。

九龍中議員楊永杰表示，接獲很多居民反映旅遊巴泊位嚴重不足，舉例九龍城區內只有92個私人泊位、政府則為7個，但目前全港非專營巴士登記高達6,000多輛，全港泊位卻只有3,296個位，關注政府有何辦法處理這個問題，未來興建設施時是否需要增加泊位。

陳美寶表示，政府很重視商用車泊位問題，數年前車與泊位的比例為1比0.64，最近已上升到1比0.67，都是追不到需求，故現已開展商用車泊位需求及供應的研究，希望於明年內完成，之後會提出建議。她又稱，與教育局商討後，全港有42間學校夜晚開放學校位置，供校巴停泊，當局亦與房屋署協商，將屋邨內的上落貨位，晚上轉為泊位，以協助紓解問題。

記者：郭詠欣

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