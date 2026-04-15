籃球博彩叫停｜馬會權威消息：原先為開發籃球博彩撥備10億 轉為提升足球投注系統

籃球博彩原訂最快9月推出，政府因應預測市場（Prediction markets）的不確定性決定暫時停止。賽馬會權威人士透露，早前為籃球博彩撥款10億元，包括聘請180名專業人士研發籃球投注系統，在計劃煞停後將面臨財務損失，或會影響慈善捐款。該消息人士又指，有關款項將改為提升現有足球投注系統，以防範非法博彩市場。

升級系統防範外圍博彩

馬會權威人士指出，馬會已為籃球博彩投放4億元籌備工作，包括建立專屬籃球投注系統，並原定於下月再投放6億元於相關基礎設施。

該消息人士表示，雖然仍能承受有關損失，但政府自2023年起徵為期五年的額外足球博彩稅，合共120億元，現時亦缺乏籃球博彩收益，或會影響馬會的慈善捐款。

上年度馬會貢獻社會391億元

資料顯示，馬會在2024/25年度，透過稅款及已審批的慈善捐款，貢獻社會共391億元，當中包括創歷史新高的博彩稅及利得稅288億元、獎券基金貢獻13億元，以及已審批慈善捐款90億元。上年度馬會淨盈餘錄得55.7億元，按年大增14倍，主要由於投資回報大幅上升所致。

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消息人士：對預測市場感憂慮 支持政府應對危機

對於民政及青年事務局局長麥美娟日前解釋，暫停計劃是由於發現預測市場的非法賭博活動極其猖獗，權威人士亦認同，與政府同樣對預測市場的冒起感到憂慮，表明「將盡一切努力支持政府應對今次危機」。該人士強調，馬會最主要關注仍是將籃球博彩引導至合法渠道 ，而不是讓非法營運商吸引潛在的投注者，「最終博彩活動會將收益重新流向社會公益。」

籃球博彩系統最快3個月啟用 只待發牌

消息人士指出，馬會將繼續籌備推進籃球博彩，一旦獲發博彩牌照，有關系統可在3至6個月內啟用。該人士續指，已經聘請的180名專業開發人士，超過一半是來自海外，目前盡力留住人才。

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政府消息：短期不改立場

不過，接近政府的消息人士則認為，當局不會短期內改變立場，主要由於預測市場仍有很多問題尚待釐清。