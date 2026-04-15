打擊鼠患︱議員冀投放更多資源防治 謝展寰：逾8成鼠患活躍點已改善

立法會財務委員會今（15日）繼續舉行特別會議，討論食物安全及環境衞生。環境及生態局局長謝展寰表示，2025年上半年發現的49個鼠患活躍地點之中，超過八成情況已獲改善。

議員促投放更多資源在T型鼠盒及酒精捕鼠器上

選委界陳凱欣和九龍中楊永杰同樣關注防治鼠患問題。楊永杰表示，九龍城捉到活鼠的數量增長83%，黃大仙增長26%，香港整體活鼠及死鼠數量則增長28%，但開支節省7%，相信與使用科技有關，關注未來會否增加更多資源在T型鼠盒及酒精捕鼠器上，讓成本再壓低，捕鼠數量再增加。

食環署署長吳文傑表示，會繼續應用T型滅鼠器、酒精捕鼠器等不同滅鼠工具。根據客觀數字反映，政府在這方面工作，除了應用科技以外，在人手上面可以更精準針對處理一些黑點工作。所以整體投放資源節省，但成效更好。

楊永杰亦關注店舖阻街和垃圾黑點執法力度是否降低或放寬。吳文傑表示，店舖阻街加重刑罰後，整體衞生及店舖阻街情況大為改善，但並不代表政府可以在人手上大幅減省，因為有些黑點仍然需要巡查，希望透過巡查令這些店舖黑點不會復發，此方面的資源投放仍然有需要。

吳文傑亦強調亂拋垃圾及廢物棄置的執法力度沒有減少，署方仍然很重視這方面執法。他解釋發出告票數目少，投訴數字卻高的原因，很多時候投訴情況可能是幾個人投訴同一地點，變相可能與發出告票數目不一定成正比。

旅遊界江旻憓表示，「農+樂」農場計劃推出至今，進度評估指大約七成農場反映收入有提升，關注相關提升來自體驗活動，抑或單純農產品銷售。至於有計劃推展「漁+樂」，發展以「一船兩用」模式營運，她關注該示範項目會否與旅遊業界對接共同規劃，包括會否資助開發標準化導賞內容，或培訓漁民轉型為導賞員，以確保體驗質量，而非單純坐船出海。

漁農自然護理署署長黎堅明表示，署方透過簡單問卷調查，整體而言農場在加入計劃後收入或業務均有增長，但未有細分增幅是來自銷售增加，抑或其他相關聯同有關活動增多。署方相信兩方面應皆有貢獻，因整個體驗希望推廣農產品，形容是相得益彰。

至於「一船兩用」，黎堅明表示，當局透過「漁業持續發展基金」資助，計劃改裝兩條漁船，與業界商討後認為適合做「漁+樂」計劃，希望數月後漁船完成改裝後，將有示範作用，讓其他漁船改裝時，了解海事處對安全的要求。

黎堅明續指，基金除資助改裝費用外，亦資助一個社會企業，在改裝完成後開辦旅遊項目，希望 透過先導計劃測試市場反應。署方歡迎與旅遊業界對接，待計劃成熟後，希望業界協助推出旅遊產品，帶動休閒漁業發展。另外，署方持續好幾年進行漁民培訓，包括對導賞方面認識、待客態度與技巧，以至商業營運導賞團的基本知識，都有一直透過培訓計劃提供予漁民。

記者：曹露尹