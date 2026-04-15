旅發局：首季錄1,431萬訪港旅客按年增17% 內地客佔1,108萬人次升20%
更新時間：15:45 2026-04-15 HKT
發佈時間：15:45 2026-04-15 HKT
發佈時間：15:45 2026-04-15 HKT
香港旅遊發展局今日（15日）公布，3月訪港旅客達435萬人次，按年增長14%，當中非內地旅客佔27%，首季錄得1,431萬旅客訪港，按年增加17%。旅發局相信，3月多項國際級藝術盛事成功吸引國際旅客，如：巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）、藝術中環展會（Art Central）、ComplexCon Hong Kong，而首季內地旅客增長則受惠於連串大型活動及節慶宣傳。
首季旅客量達1431萬人次
旅發局數據顯示，今年首季（一至三月）訪港旅客量錄得1,431萬人次，按年增加17%。其中，受惠於期內本港連串大型盛事，以及針對新春長假的推廣效應，中國內地旅客佔1,108萬人次，按年增長20%。
與此同時，隨著本港航空運力平穩增長，並迎來多艘國際郵輪，季內長途市場旅客量亦錄得19%的按年增幅，達99萬人次。
旅發局：中東情況或會令旅遊市場出現波動
旅發局表示，未來數月將密切留意中東情況發展，指其或會令旅遊市場出現波動，屆時將靈活調撥資源以發揮最大推廣效益。
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