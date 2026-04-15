宏福苑聽證會｜有住戶被困廁所求助 999接線生無將電話轉駁消防 最終不幸罹難

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（15日）舉行第12場聽證會。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃在會上播放多段身處火警現場的市民報案錄音，其中一段有居民被困廁所，但接線生並未將電話轉介消防，最後該居民不幸遇難。 被問如有多人回覆求助電話會否更好，消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律表示當日動員80名非前線人員成立支援中心，開設額外18條線，已用盡資源，強調「18條係極限。」

杜淦堃在會上播放多段身處火警現場的市民報案的錄音，一名身處火警現場的市民致電999，表示被困廁所、濃煙密佈，但接線生並未將電話轉介消防，反而一直詢問「需唔需要搵消防嚟救你走」，最後更說「你有需要你再打嚟啦，好唔好？」最終求助者不幸死亡。黃認同情況不理想，程序上應轉交消防跟進。

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報案近50分鐘後才有消防紀錄

杜淦堃播出另一段錄音，大火當晚9時22分有求助者報警電話，求助者指單位內有哮喘長者，接線人員未有馬上轉駁至消防，向求助者稱會通知消防後掛線。杜質疑，有關電話是否即刻駁給消防。黃回應「兩睇」，最佳做法是駁予消防，如求助者有哮喘等其他情況，難以由警方轉達，故由消防直接接聽是最理想。

杜淦堃指出，「兩睇」就是問題，應有清晰的溝通指引。他又指，根據消防紀錄，就上述個案，消防當晚10時11分才首次在現場收到訊息，且非警方電話通報消防。黃思律同意，報案的溝通有改善之處。

杜淦堃續指，大火當日消防處長下午約3時20分動員80名非前線人員成立支援中心，開設額外18條線，主要處理「Call Back」工作，被問如果更多人回覆求助電話會否更好，黃指已用盡資源，「18條係極限。」

黃思律：接線人員知悉現場正在疏散 不會叫求助者「慢慢等」或「一齊走」

杜淦堃提到，消防處副處長陳慶勇在大火當日16時10分作出8座大廈全面疏散的決定，相關信息是否有必要即時傳達至中心內負責接聽求助電話人員。黃認為，即使接線人員知悉現場正在疏散，亦不會改變其對求助者的回應方式，例如不會叫求助者「慢慢等」或「一齊走」。

杜淦堃又質疑，若接線人員不知道副處長後已下達疏散令會否構成問題。黃強調接線人員的職責是收集求助者信息並轉交前線，而非了解前線每個行動細節， 分心關注現場情況反而會造成障礙。

杜續指，若在下午4時10分已決定啟動疏散，能否及早通知未受影響大廈的居民離開，以挽救更多生命。黃不同意，強調必須根據實際環境判斷，指可能令居民陷入更危險的境地，接線人員未必掌握全面情況。若未經現場評估便要求居民撤離，部分人可能在公共區域遭遇濃煙或火勢，反而導致傷亡。他強調，前線同事需要上門拍門、視察環境，只有在安全可行情況下才帶領居民離開，而非單純叫他們「走」。

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：盧江球