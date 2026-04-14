火幣交易所時任高級經理涉擅取500萬泰達幣 否認不誠實取用電腦等7罪受審

中國知名虛擬貨幣交易所火幣39歲時任高級經理2020年涉嫌私自動用公司帳戶交易，從中轉移約500萬泰達幣到個人帳戶，市值近4000萬港元。時任高級經理今日於高等法院否認5項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪、1項目的在於不誠實地獲益而取用電腦及1項洗黑錢罪，於4男3女陪審團席前受審。雙方同意案情透露，火幣集團前出納員、前首席營運官、前內審總監及前內審經理均拒絕為控方作證。

被告陳柏良否認5項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪、1項目的在於不誠實地獲益而取用電腦及1項洗黑錢罪。控方開案陳詞指，火幣亞洲有限公司經營加密貨幣買賣平台，個人或機構用戶可登入火幣平台買賣加密貨幣。其中，個人客戶開户需要以手提電話號碼或電郵地址註冊，每戶都會獲火幣平台系統分配一組戶口號碼（UID），內地用戶則需提供姓名及中國身份證號碼比對以通過實名認證。

至於公司或商業機構開戶需要通過認證審核，只有機構用戶才可申請「信用授信」及被加入暗池白名單進行「暗池交易」。暗池交易指火幣集團及其機構用戶之間一對一私下協商買賣，訂價不受市場價格影響，金額及數量不設限制，而機構用戶需先經過火幣集團機構部門負責人及營運總監審批，才可被加入暗池白名單，繼而進行暗池交易。火幣集團於火幣平台持有3個加密貨幣戶口。

私自轉移500萬泰達幣到虛擬貨幣平台個人帳戶

被告案發時受僱於火幣集團，任職高級經理，2020年1月22日以電郵地址，在火幣平台上開設「陳峰」個人戶口，通過實名認證。作為個人用戶，並非機構用戶，「陳峰」個人戶口不可以申請信用授信，或加入「暗池交易」白名單進行交易。被告作為高級經理，負責協助客戶開戶及交易，獲授權操作火幣集團戶口。

2020年2月27日至翌月14日期間，被告在公司或大角嘴住所內，六度登入使用「陳峰」個人戶口與火幣集團戶口做暗池交易，惟「陳峰」個人戶口不可以加入「暗池交易」白名單進行交易。與此同時，被告先後將合共近500萬泰達幣轉移到事前開設的「幣安」及OKX虛擬貨幣平台個人帳戶，而被告明知上述泰達幣屬黑錢。

火幣時任法律顧問其後舉報被告，被告同年5月11日被捕，警方在其住所檢取一部iPad，內載有陳峰連中國身份證號碼的一張房產證照片。控方參考被告自2011年開始從內地來港就業的課稅紀錄，指出按被告的就業和財務狀況而言不足以支持其操作上述交易。

案件編號：HCCC50/2024

法庭記者：陳子豪