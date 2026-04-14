六旬翁不堪婚變反鎖家中圖自殺 向破門拯救消防員潑通渠水 認罪囚32個月

六旬退休老翁2023年不堪婚姻破裂，企圖自殘，警方到場時反鎖自己在石籬(二)邨住所內，消防員多次嘗試破門，期間老翁一度開門手持菜刀及通渠水，後來突然向外淋潑通渠水，潑中2名消防隊目及消防員，手腳受傷起水泡，其後空手步出門外方被制服。老翁今早於高等法院承認1項蓄意淋潑腐蝕性液體罪，妻女撰文求情希望法庭輕判，讓家庭早日團聚。法官杜麗冰考慮到被告沒有預謀，重犯機會低，判囚32個月。

求情稱因婚姻破裂失控犯案

被告張偉文承認1項蓄意淋潑腐蝕性液體罪。法官引述辯方求情指，被告生於內地，學歷至小三，1979年來港工作，任職紮鐵工人，直至2002年因罹患長期病患而提早退休，後來患上胃癌，依賴綜援及妻子過活。辯方又指被告與前妻前年離婚，育有2女，幼女患有輕度智障，案發因婚姻破裂失控犯案，慶幸消防員傷勢不重，妻女亦撰文求情希望法庭輕判，讓家庭早日團聚。法官判刑指2名受傷消防員履行職責，打算入內拯救被告，卻因此無辜受傷，法庭不能輕視。法官考慮到被告犯案沒有預謀，初犯而且重犯機會低，以4年監禁為量刑起點，認罪扣減至32個月。

不堪婚變利剪指頸反鎖屋內

案情指，被告張偉文夫婦及幼女原同居於石籬(二)邨石榮樓某單位，妻子2023年7月23日遷出單位。長女6日後上門探訪父女2人並留宿，翌日下午4時半返回單位時，看見被告獨坐梳化上，持利剪指向自己下腹，長女遂報警求助。警員到場查問時，被告透露婚姻破裂，夫妻2人正考慮離婚，因此被告打算自殺。當被告看見警員時，突然情緒激動，將利剪指向自己下腹及頸項，警告長女及警員離開，否則自殺，再反鎖自己在屋內，令現場氣氛緊張。

消防到場欲破門入屋遭被告潑腐液

被告曾多次打開木門，當時手持菜刀及通渠水。消防員其實到場打算破門入內，惟被告每每開門大叫。下午5時45分，消防員打算第7次破門時，被告突然打開木門，向外淋潑腐蝕性液體，2名消防隊目及消防員被潑中，手腳受傷，送院治理。被告晚上7時許先後兩度持通渠水或菜刀衝出門外，要求警方離開，警員警告不果，一度噴射胡椒噴霧，被告其後折返屋內。被告7時38分再次出門，手無寸鐵，要求會見長女，警方馬上上前制服並拘捕被告。消防隊目手腳多處起水泡，告假數日；消防員則只有輕微化學燒傷，翌日出院。被告在錄影會面中坦承自己淋潑通渠水，對自己因為家事失控令消防員受傷一事深感抱歉，表明願意承擔責任。

案件編號：HCCC159/2025

法庭記者：陳子豪