導遊涉強迫購物旅行社被釘牌 楊淑芬：向社會發出零容忍警示

旅遊業監管局昨日（13日）宣布撤銷「日月星旅行社有限公司」牌照，指涉威逼內地旅行團旅客購物等。旅遊業議會總幹事楊淑芬今（14日）於電台節目表示，今次事件對香港旅遊業的聲譽造成嚴重損害，旅監局做法雖嚴厲，但非常合理，向社會發出零容忍的警示，有正向作用的決定，又相信事件只涉部分業內害群之馬，屬個別事件，大部分從業員都是守法及專業的。

對於社會普遍出現一些平價團，她承認近大半年都有討論這些旅行團，但當中沒有涉及威逼購物，只是包含部分自費項目，若有部分旅客願意參與即可維到成本，再多旅客參與就有賺等，強調不是說鼓勵這種團出現，但的確當中無涉及威逼。

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「五一」黃金周將至，她表示，希望當局可以加強巡查，有信心不會再出現這種情況，重申今次事件是業內有害群之馬，個別不守法的人士去做，鼓勵當局向旅遊多做宣傳，一旦發生這些事可以作投訴。

梁芳遠：低價團訛稱獲資助 來港「一定有嘢搞」

旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠在同一節目亦表示，支持旅監局的做法，但對有威逼團不感到驚訝，始終社會上充斥很多極低價的旅行團，「收9.9元，說是旅某局的資助，做法很猖狂」，重申香港要資助不會只資助單一的旅行社，這些很明顯是為吸客，來到香港「一定有嘢搞」，只是有些導遊做法高明些，軟性去推銷。

她更稱，很多時正常成本的旅行團都無人問津，很多消費者都鍾意平價團，便宜才會多人報，感覺很唏噓不知如何去解決。她強調香港有相關的法例去規管，包括旅行團詳細行程要上報，購物點的數量等，形容大家都知道有紅線，今次是「踩過界」，釘牌事小，應該再罰重些。

記者：郭詠欣