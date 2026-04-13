尖沙嘴寶可夢卡店被盜兩張25萬元卡片 無業男被控盜竊罪還押6.8再訊

尖沙咀加連威老道寶可夢（寵物小精靈、Pokémon）卡店，上周四被賊人盜去兩張價值約25萬元的寶可夢卡片。案件今早在九龍城裁判法院首次提堂，涉案男子被控盜竊罪，暫毋須答辯。控方申請將案件押後至6月8日再訊，待警方進一步調查，另反對被告保釋申請。裁判官聽畢雙方陳詞後，拒絕被告保釋申請，須還押候訊。

35歲被告伍子俊，報稱無業，被控盜竊罪。控罪指，他於2026年4月9日，在尖沙咀加連威老道嘉威大廈"Light TGG"偷竊兩張寶可夢卡片，而上述物品為“Light TGG”的財產。

案件編號：KCCC1110/2026

法庭記者：黃巧兒