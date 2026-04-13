內地男涉向入境處出示泰國大學假畢業證書 押後6.8待控方研究海外證人視像作供可行性

37歲內地男子涉嫌在前年9月向入境處虛報擁有皇太后大學的畢業證書，被控使用虛假文書罪。案件今早在沙田裁判法院再訊，控方申請再度押後案件至6月8日，待律政司商討安排海外證人視像作供的可行性，辯方反對控方的押後申請，力陳控方多次以相似的理由申請押後，每次押後都表明「相信係最後一次押後」，押後期間對被告帶來不便及不公平。鄭紀航署理主任裁判官表示控方未備妥控罪，不能強行答辯，終批准控方押後申請，惟敦促控方盡快備妥控罪。

持雙程證的被告韓勝男，被控使用虛假文書罪，指他於2024年9月14日或該日前後，在香港明知或相信有關虛假文書，即一張看似是皇太后大學的畢業證書，屬於虛假，而使用該文書，意圖誘使入境事務處處長及其人員接受該文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作出某些作為，以致對該人或其他人不利。

案件編號：STCC900029/2025

法庭記者：黃巧兒