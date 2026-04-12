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宏福苑大火｜卓永興：98%居民可按安排時段上樓執拾 宏志閣升降機屆時可供使用

社會
更新時間：11:36 2026-04-12 HKT
發佈時間：11:36 2026-04-12 HKT

宏福苑居民於本月20日起獲准上樓執拾，每戶最多只限4人，限時逗留3小時。政務司副司長卓永興今日（12日）出席活動後表示，至今已通知1730戶，當中近98%回覆可按安排時段上樓執拾，政府會為其餘住戶另覓時段，「不會太久，一定可以有機會上去。今次上不到去，一定有機會上去執拾。」

宏志閣屆時有升降機供上樓居民使用

他透露，目標在下個月內，再安排未受大火波及的宏志閣居民上樓，安排上與是次相若。政務司副司長辦公室回覆時表示，宏志閣屆時會有升降機供上樓的居民使用。

約380戶居民欲再次上樓執拾

卓永興感謝居民配合上樓安排，而政府從「一戶一社工」得悉，約380戶居民欲再次上樓執拾，會在盡快總結是次上樓經驗，以及更清楚了解需再次上樓執拾的住戶數目後，再作安排，「當居民回去看過單位實況後，（欲再次上樓執拾的住戶數目）會有所變更，有些如果覺得燒得幾嚴重，沒甚麼東西執拾，可能不會再上第二次；但反之亦會有些單位，其實沒直接被大火波及，可執拾的東西是比較多。」

「補上樓」日期不會與聽證會重疊

他說，有聆聽居民意見，「補上樓」日期不會與聽證會重疊；是次不上樓的住戶若改變意向，也可透過「一戶一社工」反映，政府會積極安排。

近日多個團體向上樓居民發放物資。卓永興說，民政事務總署人員會在上樓當日，向已登記住戶派發防蚊包、細紅白藍膠袋等物資；關愛隊也會派發安全帽、防刮手套、口罩、飲用水、退熱貼等。他提醒，居民宜預先規劃需攜帶上樓的物品，「有些不需帶的東西，就不需要帶，預留一對手、預留袋子或背囊位置 ，上去執拾想拿走的物件。」

就有單位業主和租客爭奪上樓名額，卓永興稱知悉有關爭議，政府會適當安排，提供足夠名額，讓住戶有機會上樓執拾個人物品。

記者：蕭博禧

攝影：劉駿軒

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