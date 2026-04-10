油價急升︱政府減的士隧道費邊個受惠 ? 的士車隊：冀釐清需否回贈乘客

近期油價飇升，運輸業界叫苦連天。政府跨部門監察燃油供應專責組提出補貼業界的油費，每公升柴油補貼3元，及商用車隧道費減半，為期兩個月。有關的隧道費減半包括的士，惟的士的隧道費一向由乘客支付，到底優惠最終落的士司機還是乘客口袋，仍屬疑問。有的士車隊負責人稱期望政府可以釐清，汽車交通運輸業總工會第一副主席莊永德則認為政府提供的減免是為了司機和車主，「不是回饋給客人，若回饋給乘客等同白做。」

業界: 政府減隧道費助司機和車主 「回饋乘客等同白做」

JOIE的士車隊經理劉惠楨指，當局未有釐清政策細節，指隧道費減半優惠是給予乘客還是給司機，容易令司機與乘客產生誤會甚至爭執，促請當局盡快清晰說明。她又指，4月份石油氣價格加幅輕微，但預料下月每公升將加價超過1元，形容升幅對業界非常昂貴，假設司機每更車消耗50公升石油氣，意味著加價後，每日需額外承擔至少50元的燃料開支，對司機生計造成極大影響。

現時車隊的士及在網約平台上召的士多以「一口價」收費，當中已包含隧道費。莊永德指，業界亦擔心這類「一口價」在隧道費減免下會衍生司機與乘客車費爭議，期望各網約平台能清晰計算及顯示車費。他又認為，政府補貼是為幫補司機及車主油費，「無理由減返畀乘客」，如乘客所付隧道費亦可減半，司機等同「白做」。

莊永德又指，4月的專用石油氣站入氣價雖只加0.1元，但非專用氣站已由每公升4元多加至5元，升幅達1元，業界擔心下個月專用氣站加幅亦高。對於柴油3元補貼，他指可解運輸業界燃眉之急，但擔心頂不住油公司加幅，盼當局考慮容許徵收短期燃油附加費及監管油公司釐定油價。

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立法會交通事務委員會主席陳恒鑌在電台節目中表示，政府今次動用公帑，要小心考慮，認為政府提出的補貼水平和期限合適，指現時商品油價每升約9元，較戰事前多約5元，政府提出補貼3元，業界仍要自行補貼小部分，隧道費減半有助延緩加價壓力；若戰事趨向和平，估計部分商品油價會回落。 至於的士受惠於隧道費減免下，乘客需支付的隧道費可否同獲減免，陳恒鑌認為措施主要為紓緩業界壓力，估計乘客仍需支付全額隧道費，相信政府在會議上會釐清細節，以免爭拗。