油價急升︱政府推18億燃油補貼 議員憂落油公司口袋 當局 : 做好監察防「食價」

政府建議為商用車船柴油每公升補貼3元，今日（10日）向立法會財務委員會申請18億元撥款。多位議員擔心補貼會落入油公司的口袋中，政府強調會做好監察。撥款終獲得在席過半數議員支持通過。

陳紹雄關注如何防止補貼費落入油公司口袋

選委界陳紹雄關注，除公共運輸工具等指定機構可獲補貼外，多使用柴油的行業是否都可受到補貼。他亦稱因應能源價格的增幅或降幅，補貼價或要改成2.5元或3.5元，但上限只有18億元，擔心坊間視乎政府補貼去做事，關注3元是否只是參考價，當局會如何善用公帑，防止補貼費全數落入油公司的口袋。選委界管浩鳴關注，政府如何確保燃油公司不會藉此牟利。

謝展寰：有把握監察油公司不會「食價」

署理財政司司長黃偉綸表示，部分小型洗衣店用電，大型的洗衣工場用柴油，他們同樣受惠於目前的措施。環境及生態局局長謝展寰表示，因為補貼是運用公帑，很關注油公司會否出現「食價」等行為，而當局可以從油公司得悉他們的購入價，能掌握其油價升幅，有把握監察油公司不會「食價」。

譚鎮國關注如何估算需18億補貼

新社聯譚鎮國表示，油價一直是「加快減慢」，希望政府能確保補貼不會落入油公司的袋中，關注18億元如何估算出來，以及能否加快推出補貼。民建聯張培剛同樣稱，市民感覺油價一直是「加快減慢」，當局可否要求油公司公布更多計價詳情，及考慮研究規管油價。

黃偉綸強調會盡快去做

黃偉綸表示，立法會批出撥款後，環境局要與油公司商討如何落實，故需要時間，但強調會盡快去做。謝展寰表示，香港對燃油市場的規管與其他地方不相同，本港單純是市場運作，所以目前是面對能源危機的情況，若貿然更改管制方式時，恐怕會影響供應問題，故不是時機這樣做。

他又稱，過去競委會有很多調查，都沒有發現油公司有合謀定價的情況，又稱早前國際傳出和談消息，原油價格由120美元跌至90多美元，市民或會問為何香港的油價沒有即時減少，因為香港出售的並非原油而是成品油，價錢不是與原油價掛勾，導致市民有「加快減慢」的感覺。

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范駿華：會否考慮為部分特定車種或行業 設針對性補貼

選委界范駿華表示，今次計劃沒有針對特定車輛的支援，政府會否考慮就部分特定車種或行業設立更加針對性的補貼或安排，以減輕他們的營運壓力。黃偉綸相信柴油補貼已幫到絕大部分的商業營運車輛，而當局會動態評估檢視情況，但目前為了速度作相應設計。

林銘鋒：業界有很多求救聲音

航運交通界林銘鋒表示，過去個半月以來，業界有很多求救聲音，形容補貼3元只佔油價升幅約3分之1，對營運者來說是杯水車薪，又稱船用柴油與車用柴油升幅不一，船用升幅更高，故船運受惠更少。

民建聯植潔鈴亦關注，如兩個月後油價仍然高企，補貼會否延續。黃偉綸指政府會密切留意，現時不想猜測兩個月後情況，如屆時社會有需要，政府會及時出手。

記者：郭詠欣