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涉向下屬索賄6.3萬元助虛報參與買賣交易 地產代理經理被控欺詐等兩罪

社會
更新時間：11:41 2026-04-10 HKT
發佈時間：11:41 2026-04-10 HKT

47歲女地產代理涉嫌於2023年向下屬索賄逾6.3萬元，以虛報對方曾參與促成一宗逾億元的獨立屋買賣交易，其後更向美聯物業虛報女兒出勤紀錄，誘使美聯物業向女兒發放薪金逾5千元，被廉署控代理人索取利益及欺詐兩罪。案件今早在九龍城裁判法院首次提堂，辯方申請將案件押後至6月3日，待索閱相關文件，另申請被告在候訊期間離港，裁判官陳志輝聽畢雙方陳詞，批准被告以30萬元現金保釋，期間獲准離港、須到警署報到及不得接觸證人。

被告邵莉雅，報稱美聯物業代理有限公司(美聯物業)分行經理，被控代理人索取利益及欺詐兩罪。控罪指，她於2023年7月向一名下線代理索賄逾6.3萬元，以向美聯物業表示對方是一宗沙田獨立屋買賣交易的其中一名代理人；另於2023年8月至11月與其女兒向美聯物業虛報女兒的出勤記錄，意圖詐騙而誘使美聯物業向其女兒發放薪金共逾5,100元。

案件編號：KCCC1100/2026
法庭記者：黃巧兒

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