逾5400輛電動私家車參加「一換一」計劃  寬減額近9億元

電動私家車「一換一」計劃及首次登記稅寬減5.85萬元的安排已於上月底結束，據運輸署數字，至今年3月，該計劃下完成首次登記的電動私家車數目為5448輛，較今年2月的2978輛大增82.9%，所涉首次登記稅寬減總金額為8.99億元，較今年2月的4.84億元大增85.7%。截至2026年3月底，已登記電動私家車佔已登記私家車總數的百分比為25.4%。

電動私家車「一換一」計劃及首次登記稅寬減5.85萬元的安排已於上月底結束。

運輸署表示，由於「一換一」計劃下的申請眾多，預料需時約一至兩個月處理，而一般電動私家車的首次登記稅寬減申請則需約五個工作天批出。運輸署指，已加派人手處理電動私家車的首次登記申請，當中包括涉及「一換一」計劃及一般電動私家車的首次登記稅寬減申請，並會按收到申請的先後次序處理。

運輸署又強調，所有在今年3月31日或之前收到的合資格電動私家車首次登記申請，均可享有首次登記稅寬減。

記者 曾偉龍