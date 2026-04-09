政府擬補貼油價︱屯門ABC邨巴撤加價申請 班次不減 香港仔往返旺角紅VAN暫緩申請加價

政府推出四項具針對性的臨時措施，應對油價急升。早前表示「無奈要暫時減少邨巴部分班次」的屯門ABC邨巴今晚（9日）在社交平台表示感謝政府和運輸署支持和援助，將撤回邨巴加價或燃油附加費申請，形容對他們來說是真正的「及時雨」，可稍微喘息，繼續堅持服務街坊。

香港仔往返旺角紅色小巴綫暫緩申請加價

公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，旗下香港仔往返旺角的紅色小巴綫，10多輛車全採用柴油驅動，認為措施幫助很大，會暫緩申請加價，「對過海車特別有幫助，我們每架車每日十多次來回（過海），節省數百元。我們都不想加價，因為生意不好，一加價會流失客戶。 」

主要使用石油氣為燃料的士業界，都受惠於隧道費減免。香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭相信，措施對業界及市民都有利，「乘客省一點錢，都降低的士成本，因為有時不免會『空車』過海。」他補充，專用石油氣加氣站按月調整價格，本月價格平穩，暫未有迫切需要補貼，但未來若有顯著增幅，政府應一視同仁。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉稱，補貼柴油價格、減免一半隧道費，都是即時見效的措施，認為政府有體恤業界難處，回應訴求，「每公升油費成本，較開戰前增加約8元...這些措施大約補貼約一半額外支出，我覺得是好事。虧損情況雖不會一下子扭轉，但總好過完全由我們獨力承擔。」

蔣志偉又提到，貨運業以「車隊油卡」入油，惟因應各車隊規模，實際價錢存在不公，促政府監察燃油供應市場定價策略，讓油價明碼實價，「以每公升油費約35元為例，大車隊實際費用約每公升11元，即折讓23、24元；但小車隊就相反，每公升油費可能要23、24元，剝削小車隊競爭力。」

記者：蕭博禧