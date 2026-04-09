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簡約公屋︱房屋局今明兩年完成興建3萬單位 無計劃再增加：傳統公屋落成已到位

社會
更新時間：21:50 2026-04-09 HKT
發佈時間：21:50 2026-04-09 HKT

2022年的《施政報告》提出採用標準簡約設計和「組裝合成」建築法快速興建「簡約公屋」，以盡快填補短期公營房屋供應不足的缺口，改善居住於不適切居所的市民的生活環境和質素。房屋局在特別財委會回覆議員的查詢時表示，今明2年內將按原定計劃完成興建全部約3萬個單位。隨着傳統公營房屋的供應陸續到位，政府沒有計劃增加「簡約公屋」的供應。

政府會適時研究可否延長個別項目使用年期

至於「簡約公屋」長遠安排方面，視乎個別項目用地將來的長遠用途和發展時間表，政府會適時研究可否延長個別項目的使用年期。

簡約公屋項目。
簡約公屋項目。
元朗攸壆路項目。
元朗攸壆路項目。

房屋局指根據目前工程進度，預計在2026年及2027年年初分別約有20,300個及200個「簡約公屋」單位相繼落成，逐步邁向在2027/28年度前完成興建約3萬個「簡約公屋」單位的目標。

根據全部13個項目的合約回標價，約3萬個「簡約公屋」單位的總造價約210.5億元，較立法會財務委員會的撥款合共節省約37億元(約15%)。若與最初在2022年12月公布的估算約273.9億元比較，工程團隊在整個推展過程透過優化設計、創新採購方法、減少額外基建項目及調整項目選址等，一共節省了約63.4億元(約23%)之多。


 

 

 

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