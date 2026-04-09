宏福苑大火︱房屋局ICU本年度預算增至2.26億 3400萬屬災後開支 未答投訴數字

立法會特別財委會下周一(13日)起召開會議，其中在宏福苑大火中備受爭議的房屋局獨立審查組(ICU)的工作成效及曾收到居民投訴的內容，備受議員關注。房屋局在綱領(2)屋宇管制開支中，2025/26年度原預算為1.76億元，本較2024/25年度實際開支低，但其後修訂預算反升22.1%，至2026/27年度預算更增至2.26億元。房屋局解釋，2025/26年度修訂預算較原來預算增加22.1%，主要原因是大埔宏福苑火災相關的工程開支，涉及約3,400萬元。開支項目主要包括移除樓宇的危險棚架和棚網、協助警方及其他政府部門清理樓宇外圍雜物以配合搜證，以及為受火災影響的樓宇進行結構評估、加固及圍封等工程。

ICU收投訴及內容詳情 房屋局 : 現階段不宜透露

房屋局指，房屋局獨立審查組根據建築事務監督(即屋宇署署長)所授權力，按照《建築物條例及建築事務監督的政策和指引，對由房委會所發展而已出售或分拆出售的物業按《條例》作出屋宇管制。審查組正調配現有人手資源配合房屋局及相關部門處理上述火災相關工作，並同時持續檢視相關人手及資源安排，以應付有關工作。就相關的投訴數字及其內容詳情，由於房屋局正聯同執法部門就查詢事宜進行調查，亦會全面配合獨立委員會的調查工作，審查組現時不宜透露與事故有關的詳情。

房屋局協助移除宏福苑的危險棚架和棚網、助警方及部門清理樓宇外圍雜物以配合搜證，以及為受火災影響的樓宇進行結構評估、加固及圍封等工程，涉款約3,400萬元。資料圖片

因應大埔宏福苑火災，審查組自2025年12月初起安排承建商到宏福苑進行所需工程，主要包括移除樓宇的危險棚架和棚網、協助警方及其他政府部門清理樓宇外圍雜物以配合搜證，以及為受火災影響的樓宇進行結構評估、加固及圍封等工程。相關工作的預算開支已包括在綱領(2)屋宇管制下。

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該局又指在落實長遠居住安排方案之前，政府會在住宿方面持續支援受大埔火災影響居民。有需要的居民可入住過渡性房屋、房屋協會項目和屯門寶田中轉房屋一段較長時間。就此，房屋局會向過渡性房屋營運機構和房協發還有關住宿費用及相關開支，而政府已於2025/26年度及2026/27年度分別預留約1,000萬及3,670萬元的款項，以應付有關開支。

房屋局重申宏福苑火災屬「特別中的特別」個案。火災後，7座受災樓宇「內傷」嚴重，單位的市場價值大幅受損，基本上難以透過正常市場機制處理。惟考慮到居民痛失家園，遭受重大損失，生活上亦面對重重困難，情況值得社會理解與支持。政府是次特事特辦，主動介入並提出收購7座受災樓宇的業權，以盡快妥善解決受災家庭的長遠居住安排。

政府希望透過與相關業主協商，在雙方自願的情況下，以較人性化的方法推動收購工作。該7座樓宇業主須在8月31日或之前確認其意向。若部分業主不願意出售單位給政府，政府會尊重。不過，他們需要明白，8月31日是嚴肅的限期，限期過後沒有接受政府的收購方案而未出售的業權，便需回到市場解決。而7座受災樓宇「內傷」嚴重，市場價值大減，目前亦沒有任何有效的市場機制可以幫助受災業主，業主須自行承擔法律、保險賠償上的風險和面對處理程序及時間上的不確定性。

就宏志閣而言，由於宏志閣仍然可供居住，政府必須尊重私有產權，除非宏志閣業主能達成高度共識，希望政府的方案也能涵蓋宏志閣，否則政府難以作進一步介入。「解說專隊」的成員會聯絡宏志閣業主，了解他們對出售業權的意向。如果過半業主表示期望政府的長遠居住安排方案亦涵蓋他們，政府可以與他們展開商討。



