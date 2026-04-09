油價急升︱政府推4招應對：商用車柴油每公升補貼$3、非私家車輛隧道費半價 為期兩個月

行政長官李家超今日（9日）主持特別會議，聽取特區政府早前因應中東地區戰事而成立的「跨部門監察燃油供應專責組」，匯報國際油價波動情況，對香港整體經濟、貿易和不同行業的影響，以及政府所推行的工作和提出的建議。鑑於油價短期走勢未明，專責組建議四項具針對性的臨時措施，包括：

（一）商用車柴油每公升補貼$3

雖然近日國際原油價格稍為回落，但車用柴油牌價仍然高企，而且未來價格走勢難測，對以使用柴油為主的商用車輛（包括貨車、專營和非專營巴士、小巴等）及船隻（包括渡輪、載客船、工作船和漁船）造成額外負擔，對經濟和民生影響大，因此專責組建議政府為每公升柴油提供三港元補貼，為期兩個月，以支援以柴油為燃料的公用或商用車輛及船隻和相關工業，減輕其營運成本，亦減低其加價壓力。相關補貼措施預計需約十八億港元。同時，環境及生態局會聯同競爭事務委員會監察各燃油公司的定價，以確保燃油公司不會藉機牟利。

至於大部分的士和公共小巴，它們主要使用石油氣為燃料，而石油氣的價格目前維持穩定。專責組會繼續留意價格變動，再作評估。

（二）減免非私家車輛隧道費一半

政府會減免所有政府收費隧道除私家車和電單車外所有商用車輛（即包括貨車、巴士、小巴和的士）隧道費50%，為期兩個月，涉及少收約一億六千萬元費用。政府會著手與隧道費服務供應商調較收費系統以爭取盡快實施減免。

（三）設「公共交通服務特別申請工作組」

專責組建議在其轄下設立「公共交通服務特別申請工作組」。工作組會與公共交通服務營辦商保持溝通，因應營辦商的整體營運環境和成本，在考慮市民的負擔能力，同時維持公共交通服務的穩定與正常運作情況下，提速協助審批公共交通營辦商靈活應對燃油成本上升的申請，包括考慮透過整合服務提升整體營運效率，引入節能措施及其他申請等。工作組組長為運輸及物流局局長，副組長為環境及生態局局長，成員包括運輸署署長和政府經濟顧問。

（四）動態監察局勢和油價變化 按實際情況動態調控措施

中東局勢對香港整體經濟的影響，很大程度取決於軍事衝突會否持續、擴大或升級。專責組會繼續動態評估，統籌政策局和部門，做好應對預案，並作前瞻性部署，亦會研究不同的紓緩油價上升舉措。

行政長官接納專責組的四項建議，指示盡快落實措施，同時繼續監察事態變化和最新情況。相關補貼措施須經立法會財務委員會批准撥款。政府會聯絡立法會，以期財務委員會能盡早安排會議，讓措施盡早落實。

專責組提五原則 包括須針對涉公共服務行業

專責組提議，政府在考慮支援措施時，須參考以下原則：

（一）原油價格波幅影響社會面廣泛，在政府財政緊絀的情況下，應先針對受影響最嚴重並涉及公共服務的營運行業；

（二）營運行業的服務價格如屬需接受政府審批的類別，應在現有審批機制內處理；

（三）私人自用車輛的使用，因涉個人決定及有替代選擇，不列為首要考慮；

（四）由於戰事難以預測，停戰談判正在進行，任何支援措施應屬臨時性和限期性，以免帶來公共財政風險。

（五）有意見提出極受柴油價格影響營運成本的公共交通服務（包括專營和非專營巴士、小巴和渡輪），以至校巴和邨巴等，應視為首要考慮支援行業。