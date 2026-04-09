Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油價急升︱政府推4招應對：商用車柴油每公升補貼$3、非私家車輛隧道費半價 為期兩個月

社會
更新時間：20:12 2026-04-09 HKT
發佈時間：20:12 2026-04-09 HKT

行政長官李家超今日（9日）主持特別會議，聽取特區政府早前因應中東地區戰事而成立的「跨部門監察燃油供應專責組」，匯報國際油價波動情況，對香港整體經濟、貿易和不同行業的影響，以及政府所推行的工作和提出的建議。鑑於油價短期走勢未明，專責組建議四項具針對性的臨時措施，包括：

（一）商用車柴油每公升補貼$3

雖然近日國際原油價格稍為回落，但車用柴油牌價仍然高企，而且未來價格走勢難測，對以使用柴油為主的商用車輛（包括貨車、專營和非專營巴士、小巴等）及船隻（包括渡輪、載客船、工作船和漁船）造成額外負擔，對經濟和民生影響大，因此專責組建議政府為每公升柴油提供三港元補貼，為期兩個月，以支援以柴油為燃料的公用或商用車輛及船隻和相關工業，減輕其營運成本，亦減低其加價壓力。相關補貼措施預計需約十八億港元。同時，環境及生態局會聯同競爭事務委員會監察各燃油公司的定價，以確保燃油公司不會藉機牟利。

至於大部分的士和公共小巴，它們主要使用石油氣為燃料，而石油氣的價格目前維持穩定。專責組會繼續留意價格變動，再作評估。

（二）減免非私家車輛隧道費一半

政府會減免所有政府收費隧道除私家車和電單車外所有商用車輛（即包括貨車、巴士、小巴和的士）隧道費50%，為期兩個月，涉及少收約一億六千萬元費用。政府會著手與隧道費服務供應商調較收費系統以爭取盡快實施減免。

（三）設「公共交通服務特別申請工作組」

專責組建議在其轄下設立「公共交通服務特別申請工作組」。工作組會與公共交通服務營辦商保持溝通，因應營辦商的整體營運環境和成本，在考慮市民的負擔能力，同時維持公共交通服務的穩定與正常運作情況下，提速協助審批公共交通營辦商靈活應對燃油成本上升的申請，包括考慮透過整合服務提升整體營運效率，引入節能措施及其他申請等。工作組組長為運輸及物流局局長，副組長為環境及生態局局長，成員包括運輸署署長和政府經濟顧問。

（四）動態監察局勢和油價變化 按實際情況動態調控措施

中東局勢對香港整體經濟的影響，很大程度取決於軍事衝突會否持續、擴大或升級。專責組會繼續動態評估，統籌政策局和部門，做好應對預案，並作前瞻性部署，亦會研究不同的紓緩油價上升舉措。

行政長官接納專責組的四項建議，指示盡快落實措施，同時繼續監察事態變化和最新情況。相關補貼措施須經立法會財務委員會批准撥款。政府會聯絡立法會，以期財務委員會能盡早安排會議，讓措施盡早落實。

專責組提五原則 包括須針對涉公共服務行業

專責組提議，政府在考慮支援措施時，須參考以下原則：

（一）原油價格波幅影響社會面廣泛，在政府財政緊絀的情況下，應先針對受影響最嚴重並涉及公共服務的營運行業；

（二）營運行業的服務價格如屬需接受政府審批的類別，應在現有審批機制內處理；

（三）私人自用車輛的使用，因涉個人決定及有替代選擇，不列為首要考慮；

（四）由於戰事難以預測，停戰談判正在進行，任何支援措施應屬臨時性和限期性，以免帶來公共財政風險。

（五）有意見提出極受柴油價格影響營運成本的公共交通服務（包括專營和非專營巴士、小巴和渡輪），以至校巴和邨巴等，應視為首要考慮支援行業。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
5小時前
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
02:35
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
13小時前
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
23小時前
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
影視圈
2小時前
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
5小時前
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月 
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月
突發
23小時前
DSE 2026︱中文科卷一白話文考葛亮《聲音》 13年來首以本地作家作品出題
DSE 2026︱中文科卷一白話文考葛亮《聲音》 13年來首以本地作家作品出題
教育新聞
7小時前
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
時事熱話
9小時前