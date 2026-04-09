內地女子訛稱擁泰國大學學位申優才計劃 准以2000元簽保守行為2年了事

39歲持雙程證女子前年聖誕透過「優才計劃」申請在港居留入境許可，訛稱自己擁有泰國先皇理工大學學位，附上虛假畢業證書及成績表，被控安排使用虛假文書罪。經控辯雙方商討後，被告今早在沙田裁判法院獲裁判官黃國輝准以2000元簽保守行為2年了事。

案情指，入境處前年聖誕節收到女被告劉碧璇申請，透過優秀人才入境計劃申請來港居留，報稱擁有泰國先皇理工大學學位，附上畢業證書副本及成績表。處方認為申請有可疑，向先皇理工大學核對資料，對方否認文件屬實。處方去年8月6日拒絕申請。被告被捕後被扣留查問。被告完成法律程序後會離開香港。

女被告劉碧璇持雙程證來港，被控於2024年12月25日或該日前後在香港明知或相信有關虛假文書，即一張看似是由先皇理工大學的畢業證書，屬於虛假，而安排使用該文書，意圖誘使入境事務處處長及其人員接受該文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該人或其他人不利。

案件編號：STCC4008/2025

法庭記者：陳子豪