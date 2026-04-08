宏福苑聽證會︱宏泰消防水喉工去年10月已發現消防水缸無水 得悉後無再追問詳情︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會，今日（8日）舉行第9場聽證會，亦是第二輪聽證會的首場。根據聽證會時間表，今日有4人作供，包括宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟、董事及工程師鍾傑文、中華發展工程有限公司董事梁秉基。另外，消防處助理處長（牌照及審批）姜世明亦會到聽證會作供，成為首名出席作供的政府官員。

宏福苑聽證會︱宏泰消防唐慶麟指水缸水掣另一工人關閉 被當場踢爆即改口：係我閂嘅

【10:46】唐慶麟續指，當時亦向宏泰消防董事鍾傑文交代有關情况，當時鍾要求唐詢問林文欣是否已「掛牌」，即是否取得「消防裝置關閉通知書」（SDN）。他指林回應稱已掛牌。

李澍桓隨後展示多張消防水缸照片，其中一張為2025年11月13日的宏仁閣天台消防水缸照片。唐慶麟在會上直言「消防水缸牆身無可能咁乾淨、太白了」 ，又指自己在去年10月16日上樓觀察時，水缸已鋪磚。

【10:38】唐慶麟續作供指，去年10月16日及17日進行更換部件期間，五座消防水缸均完全無水。他稱曾透過管理處轉達情況予置邦工程主任林文欣，林文欣回應稱「消防水缸正進行執修，所以無水」。唐慶麟表示，自己聽後並無再追問詳情。

唐慶麟續指，10月17日他前往其餘五座重新打開閘掣、更換部件及進行測試。但他承認僅在10月16日查看過其中三座水缸狀況，其餘五座並無親自上樓核實是否有水，亦無再向管理處查詢無水原因。

代表委員會的大律師李澍桓問及為何在明知水缸無水的情況下，仍要指示蔡金龍重開供水掣？唐慶麟解釋稱「因為閂咗，穩陣起見，就要開返，係我地工序來。」

【10:20】宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟表示，自己於2015年加入公司，並從2016年開始已參與宏福苑消防裝備的維修工作。他指自己在去年10月在宏福苑消防年檢後，與另外兩名員工到場執修，更換消防喉轆噴咀，其間須到天台關閉消防水缸水掣。

他作供時稱，宏福苑宏仁閣、宏道閣、宏新閣的消防水缸水掣由另一工人蔡金龍關閉。委員會代表大律師李澍桓指，唐慶麟去年底向警方提交的書面證供提及，由他本人關水掣，唐其後立即改稱「係我閂水掣嘅。」

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：何健勇