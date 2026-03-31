涉盜逾七百萬元債權及欺詐 六旬公司董事還押至4.28再訊

68歲公司董事涉於2012至2014年間盜竊逾700萬元債權，以及利用逾廿份疑虛假月結單詐騙另一間公司，誘使該公司不追討款項。案件今於東區裁判法院首次提堂，六旬男董事暫時毋須答辯。裁判官高偉雄應控方申請押後案件至4月28日，以準備轉介至區域法院的文件。男董事申請保釋遭拒，須還押候訊。

被告卓溢明，報稱公司董事，被控1項盜竊罪及13項欺詐罪。盜竊罪指，被告於2012年2月9日與2014年3月11日之間，首尾兩日包括在內，在香港偷竊債權，即中國銀行帳戶欠「真維」的債務總額為港幣7,170,163.1元，而上述債務為他人的財產。

13項欺詐罪指，被告於2012年3月至2014年1月，在香港以欺詐手段，即向「建萊」謊稱「真維有限公司」於2011年12月至2013年12月的逾20份月結單副本為真確，意圖欺詐，誘使「建萊」不採取任何行動追回屬於「建萊」的款項，從而使被告受益和/或對「建萊」造成損害或重大損害風險 。

案件編號：ESCC810/2026

法庭記者：雷璟怡