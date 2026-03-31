香港藝術節圓滿結束 羅淑佩完成觀賞17場演出 期待明年精彩節目

第54屆香港藝術節圓滿結束，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，今年共觀賞17場節目，較往年一般約10至12場為多。

羅淑佩在網誌中指，今年觀賞節目以音樂會為主，同時亦有欣賞粵劇演出。她提到，多個節目令她印象深刻，包括莫札特及德伏扎克的安魂曲、沈靖轁及任奫𤌴的鋼琴獨奏、阮兆輝的《伍子胥傳》上下本，以及三場風格各異的舞劇《Le Bella Otero》、《Caravaggio》及《牡丹亭》。此外，她亦欣賞了Cameron Carpenter的風琴演出及Roberto Fonseca的爵士音樂會等。

她又特別提到，今年最喜愛的節目之一為《Benjamin Bernheim in Concert》。

羅淑佩表示，明年將迎來第55屆香港藝術節，相信節目會非常精彩，並透露已計劃於10月預訂門票，對下一屆藝術節充滿期待。