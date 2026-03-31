Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港藝術節圓滿結束 羅淑佩完成觀賞17場演出 期待明年精彩節目

社會
更新時間：00:37 2026-03-31 HKT
發佈時間：00:37 2026-03-31 HKT

第54屆香港藝術節圓滿結束，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，今年共觀賞17場節目，較往年一般約10至12場為多。

羅淑佩在網誌中指，今年觀賞節目以音樂會為主，同時亦有欣賞粵劇演出。她提到，多個節目令她印象深刻，包括莫札特及德伏扎克的安魂曲、沈靖轁及任奫𤌴的鋼琴獨奏、阮兆輝的《伍子胥傳》上下本，以及三場風格各異的舞劇《Le Bella Otero》、《Caravaggio》及《牡丹亭》。此外，她亦欣賞了Cameron Carpenter的風琴演出及Roberto Fonseca的爵士音樂會等。

她又特別提到，今年最喜愛的節目之一為《Benjamin Bernheim in Concert》。

羅淑佩表示，明年將迎來第55屆香港藝術節，相信節目會非常精彩，並透露已計劃於10月預訂門票，對下一屆藝術節充滿期待。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
生活百科
7小時前
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
影視圈
6小時前
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
9小時前
施明離世丨曾為李泳豪與楊思琦開火贈四字佛偈暗藏玄機 晚年卻因新抱與兒子產生嫌隙
施明離世丨曾為李泳豪與楊思琦開火贈四字佛偈暗藏玄機 晚年卻因新抱與兒子產生嫌隙
影視圈
4小時前
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
01:34
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
影視圈
18小時前
施明離世丨出身演藝世家與華娃黃霑鄧梓峰屬親戚 身手了得曾為史泰龍任女保鑣
施明離世丨出身演藝世家與華娃黃霑鄧梓峰屬親戚 身手了得曾為史泰龍任女保鑣
影視圈
7小時前
中年漢石鼓洲地盤猝死｜死者曾OT至午夜 無得食午膳 遺孀哭崩：無端端就走咗！
01:30
中年漢石鼓洲地盤猝死｜死者曾OT至午夜 無得食午膳 遺孀哭崩：無端端就走咗！
突發
20小時前
何超瓊入稟高院求禁女子陳芃余騷擾及恐嚇，亦不得接近美高梅及信德集團辦公室。資料圖片
何超瓊入稟高院求禁女子陳芃余騷擾及恐嚇 亦不得接近美高梅及信德集團辦公室
社會
3小時前
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
飲食
2026-03-30 15:24 HKT