宏福苑聽證會︱居民指業主大會每有重要議案總有多張「陌生面孔」 點票前夕突有大量授權票入箱︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行第五日聽證會。根據證人作供時間表，將有10名證人作供，包括7名宏福苑居民葉家駒、林燕明、羅德沛、蘇曉峯、周志偉、黃盛勤及王惠琛。另外3名「宏泰消防工程有限公司」員工亦會作供，包括2名電工黃健華和李俊賢，以及公司董事、工程師鍾傑文。

宏福苑聽證會︱居民：曾被拒進入業主大會 應負責的人不斷推卸責任

【11:15】葉家駒又指，太太是一名持家有道的人。他提到獨立委員會的大律師在開案陳詞中指出，真相似乎慢慢浮現。他稱雖然隱約見到真相，但強調不僅希望得知真相，更希望事件有一個交代，讓所有宏福苑的居民得到應有的交代，還他們一個公義。

葉家駒透露，聽到街坊不停自責時，自己也感到做得不夠好：「如果早一兩分鐘打給太太，可能無事。」他認為應該要負責的人不斷推卸責任，同時向當日前線人員致敬。

他形容168條人命的代價實在太多，對於政府代表律師在開案陳詞中所提及的「一貫做法」，他提出批評。他指公務員「唔行多一步，無發揮功能，侮辱職責專業」，認為火災是由一連串疏忽所導致，當中涉及「少做少錯，唔做唔錯」的作風。他期望最終能如特首李家超所言，讓要負責者「負責到底」。

葉家駒在作供尾聲時表示，期望獨立委員會能找出真相和「還公義」。他指出宏福苑不少居民自責「做得唔夠好，但「要負責任嘅（人）盡辦法唔負責」。他強調公務員不應只是「做完件事」，而是要「做好件事」。

【11:05】葉家駒指，曾遭拒絕進入業主大會。他指出，當時大批街坊被攔在社區會堂外，無法入內，現場人群鼓譟，不滿為何被禁止進入。他同時留意到，會堂內出現不少陌生面孔，看似並非當區街坊。葉家駒表示，每當處理較重要議案時，類似情況便時有發生。

葉家駒又指，一般業主需以身份證登記投票，而使用授權票者則另設隊伍領取選票。但在投票期間，管理公司置邦的職員竟要求他手持一個透明箱，讓在場人士將票投入。他續稱，待現場人士投票完畢、準備點票之際，有人突然將一大疊授權票放入箱中，數量極多。

宏泰閣居民火中喪妻 自責做得不夠好

【10:55】居住於宏泰閣1701單位的葉家駒作供，憶述當日他在午睡期間，其妻子發現宏昌閣起火，遂喚醒他着他下樓察看火勢。

葉家駒表示，他乘搭升降機下樓時，並未聽到火警鐘聲。離開升降機後，他遇見一名女警，對方當時對他說：「我已經報上去，你放心。」然而，葉先生語帶哽咽，指大火中失去妻子，期間一度落淚。

他描述現場所見，形容「啲火四圍着」，宏昌閣火勢非常猛烈，有火屑四處飛彈，整座樓宇陷入一片火海。他回憶當時的火勢約有4至5層樓高，他曾叮囑妻子「唔好落嚟」。其後，他多次致電妻子，撥打了超過十個電話，最終只聽到「你所打嘅電話暫時未能接通」的訊息。

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃展示了一張照片，可見宏泰閣1701單位的廁所內有一支煙頭。葉家駒對此表示，該煙頭「應該唔會係我哋香港人會食」。

葉家駒又表示，超強颱風「樺加沙」吹襲香港後，發現棚架上的網顏色出現變化。以往無法清晰看到戶外景色，換上的棚網則能夠清楚透視。他曾於工程會議上向宏業的Gordon展示照片，指出新舊棚網之間的差異，但對方「笑笑口，未有作出回應。」

記者：黃子龍、趙克平