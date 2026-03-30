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天文台上午10時發出黃色暴雨警告 未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響

社會
更新時間：09:55 2026-03-30 HKT
發佈時間：09:55 2026-03-30 HKT

天文台今早表示，位於廣東西部的雷雨區正向東移動，並預料會在未來兩三小時逐漸影響本港，中午前後部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。市民請留意天氣變化。其後天文台再於上午9時25分表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺；另外預料有猛烈陣風吹襲香港。

天文台其後於上午10時發出黃色暴雨警告。

天氣︱明日稍後天氣不穩定 隨後兩三日仍有幾陣驟雨

一股潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正影響華中。本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。早上部分時間有陽光。稍後局部地區有雷暴。日間炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。吹和緩偏南風，高地風勢清勁。

展望明日稍後天氣不穩定，隨後兩三日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

一道低壓槽會在今明兩日靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱，本週中期華南沿岸天色較為明朗。預料另一道低壓槽會在復活節及清明節假期為華南帶來不穩定天氣。

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