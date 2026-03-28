飛機限帶「尿袋」｜國泰 : 已禁止飛行途中使用充電器 香港快運 : 3.29起嚴格遵循相關規定

全球航空安全規例再度收緊，矛頭直指人手一個的「尿袋」（流動充電器）。國際民航組織（ICAO）昨日（27日）頒布並實施全球統一新規定，明確限制每名乘客最多只能攜帶兩個流動充電器登機，並嚴禁在飛行途中為充電器本身充電，以降低潛在的火警風險。國泰航空回應時表示，注意到國際民航組織（ICAO）最新公布的有關攜帶外置充電器（行動電源）的更新指引，旨在進一步提升航空安全。

國泰航空已實施與國際民航組織要求一致的措施

國泰航空已在所有航班實施大致與國際民航組織要求一致的措施，包括乘客不得在飛行途中任何時候使用外置充電器為手機和平板電腦等電子裝置充電、不得在飛行途中任何時候使用座椅的供電插座為外置充電器充電、不得將外置充電器存放於寄艙行李或行李架，以及須將外置充電器穩妥存放在隨身行李中，並放在前方座椅下。

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國泰航空稱所有決定均以顧客和機組人員的安全為首要考慮，將密切留意有關事宜的最新發展並落實規定。

香港快運 : 3.29起嚴格遵循相關規定

香港快運航空回應指，根據國際民航組織（ICAO）最新規定，每位乘客可攜帶最多兩個鋰電池外置充電器登機，同時不可在機上使用外置充電器。香港快運航空由2026年3月29日香港時間00:00起將嚴格遵循ICAO 的相關規定。