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KK園區｜再多一名港男獲救與家人團聚 形容過去數日「猶如經歷電影恐怖情節」

社會
更新時間：17:07 2026-03-28 HKT
發佈時間：17:07 2026-03-28 HKT

保安局今日（28日）表示，保安局專責小組早前接獲一名港人在緬甸被禁錮從事非法工作的求助，該名港人獲救後於昨日（27日）被送回泰國，在他的精神和身體狀況良好後，專責小組隨即安排他在當地與家屬團聚。該名港人表示過去數日「猶如經歷電影恐怖情節」，感謝小組成員親身前往泰國營救他脫困；其家屬亦對於能一家團圓感到欣喜，形容一家人上了寶貴一課，並讚揚營救行動迅速有效。專責小組成員會安排該名港人盡快回港，並會於返港後繼續跟進調查其個案。

接獲求助後，保安局隨即與外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、香港駐曼谷經濟貿易辦事處及泰國有關當局聯繫，並迅速展開聯合營救行動。保安局政府保安事務主任陳憲鈞亦馬上率領來自保安局、香港警務處和入境事務處的專責小組成員於昨日抵達泰國跟進事件。

獲救港人（左二）在當地與家屬團聚。
獲救港人（左二）在當地與家屬團聚。
保安局專責小組與泰國國家警察中央調查局打擊販運人口部門的指揮官Vitthaya Sripasertpap（右四）會晤，商討該名港人獲救後的支援安排。政府新聞處圖片
保安局專責小組與泰國國家警察中央調查局打擊販運人口部門的指揮官Vitthaya Sripasertpap（右四）會晤，商討該名港人獲救後的支援安排。政府新聞處圖片
保安局專責小組與香港駐曼谷經濟貿易辦事處人員舉行工作會議，了解當地最新情況。政府新聞處圖片
保安局專責小組與香港駐曼谷經濟貿易辦事處人員舉行工作會議，了解當地最新情況。政府新聞處圖片
保安局專責小組再度救出一名被禁錮緬甸從事非法工作的港人。保安局fb
保安局專責小組再度救出一名被禁錮緬甸從事非法工作的港人。保安局fb

在泰國期間，專責小組與泰國國家警察中央調查局打擊販運人口部門的指揮官Vitthaya Sripasertpap會晤，商討該名港人獲救後的支援安排，並與中國駐泰王國大使館人員會面，感謝大使館持續跟進事件並為求助人及其家屬提供適切及可行協助。此外，專責小組亦與駐曼谷經貿辦人員舉行工作會議，了解當地最新情況。

保安局感謝外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、駐曼谷經貿辦及泰國有關當局等多方就聯合營救行動提供支援與協助，令是次行動得以迅速並順利進行。

執法部門由2024年至今，共接獲32宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，除上述個案外，當中28人已回港及兩人無需進一步協助及跟進。就餘下一宗涉及在緬甸的求助個案，專責小組會繼續致力跟進，為求助人及其家屬提供適切意見和可行協助。

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