地盤禁煙｜擬9月實施 孫玉菡：若僱主做足防範措施 不會提出檢控

政府計劃在9月前實施地盤全面禁煙，目標涵蓋所有新建及維修地盤。勞工及福利局局長孫玉菡表示，月底會正式向立法會事務委員會解釋有關修例建議及做法，當局將修訂三條附屬法例，當中分別針對「個人」及「僱主」（承建商）分開兩條附屬法例。

外賣員及訪客等亦受禁煙限制

孫玉菡指，修例出台後會說明禁煙的範圍，包括法例上地盤的劃界，在新法例下，任何在地盤範圍內吸煙或管有已燃點煙草產品的人士，一經發現，執法人員可發出3,000元定額罰款告票。孫玉菡特別強調，規管對象是所有進入地盤範圍的人，不僅限於工人，外賣員等訪客亦受此限。對於承建商及分判商等「僱主」，法例將要求他們採取所有合理步驟，確保地盤內無人違規吸煙。若未能履行責任，最高可被罰款40萬元。

大維修住宅範圍將被豁免

他強調，若承建商已做足防範措施，但仍有工人偷偷吸煙，政府「沒有理由去告那個僱主」。但若承建商疏於管理，執法人員有合理原因便會提出檢控，最終由法庭裁決。法例生效後，勞工處的同事會在巡查地盤安全時，一併進行禁煙巡查，當中包括突擊巡查。

至於禁煙範圍，將包括棚架及外牆等地方，不過，考慮到私隱，大維修住宅範圍將被豁免；但若是空置單位，只有裝修工人出入，則會計入禁煙範圍，所以條例會寫得清楚，運作時很多具體細節仍要慢慢講解，未來會加強宣傳。

科技執法 無人機可作突擊巡查

針對過往執法困難，孫玉菡表示修例後將賦予勞工處更有效的執法工具。除了傳統的巡查，勞工處將更廣泛地應用科技，包括利用無人機進行突擊巡查。無人機能夠從高空拍攝，更容易發現違規吸煙行為，以科技賦能執法工作。

葵涌天秤意外仍在調查 加強巡查確保安全

對於近日發生的葵涌地盤天秤倒塌事故，孫玉菡表示勞工處正全速調查，方向包括天秤的安裝、檢查程序、操作及負重有否符合規定。

他強調，現行守則已要求由專業人士負責檢查及簽核，當局會審視指引是否有優化空間。為此，勞工處將於短期內展開大型巡查行動，重點針對塔式起重機的操作安全，並會繼續利用無人機輔助巡查，及早發現潛在風險。孫玉菡重申，絕不接受以「趕工」為由犧牲安全，一旦發現安全事故，會毫不猶豫發出暫時停工通知書，確保工人安全。

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