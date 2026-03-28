宏福苑大火｜居民下月20日起分批回單位執拾3小時 卓永興：四人同時上樓時間足夠

宏福苑大火至今四個月，七座受火大廈的居民在下月20日開始可返回單位執拾。政務司副司長卓永興今早(28日)在電台時強調整個部署以居民安全為最大考量，又認為因可同時4人上樓，3小時的執拾時間已經足夠；他又呼籲居民要因應身體情況，執拾時要量力而為。

部分單位「滿目瘡痍」須加固 清理公眾地方防割傷

卓永興指出，安排居民返回單位面對多種困難，部分被大火波及的單位，他形容現場「滿目瘡痍」，牆壁、天花、樑柱、窗戶及樓梯均殘破不堪，單位內外滿佈瓦礫碎磚。傢俬電器燒至僅剩金屬支架，現場環境極為惡劣。在安排居民返回前，必須對樓宇結構進行大量加固工程，公眾地方亦是舉步為艱，因此進行清理，以防長者及居民被雜物絆倒或割傷。

高層往返耗體力 籲居民量力而為

卓永興坦言，大廈沒有升降機是第二個、也是最大的困難。居住在十幾樓以上甚至三十多層高層的住戶，往返需消耗大量體力。他提醒居民必須「量力而為」，並考慮自身身體狀況執搭家中的物品。

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梅花間竹控人流 減樓宇負荷保安全

保安是第三個困難。由於許多單位的大門在火災中燒毀，或被消防員破門入屋搜救，保安問題引起居民擔憂。當局亦採取「梅花間竹」的安排，即同一時間獲准進入的單位，其上下層及相鄰單位將不會開放，以控制人流，減輕樓宇結構的負荷。

四人同時上樓3小時夠用 特殊情況可協調

對於居民關注的「三小時」執拾時間是否足夠，卓永興解釋，每戶最多可有四人同時上樓，即共有十二個工作小時。他相信，若居民回去與居所告別、進行簡單悼念，惟不能進行化寶、上香等需要生火的儀式；收拾珍貴財物具寶貴回憶的物品，時間上應該足夠。若延長時間，將會大幅增加整體安排所需的時間，對等候的居民造成焦慮。不過，他也表示，若居民因特殊原因無法在指定時間返回，可聯絡社工，當局會收集相關要求並研究如何作出彈性安排。

一戶一社工通知時間 嚴重單位限一人進入

當局已安排「一戶一社工」跟進，向居民詳細解釋返回單位的日期、時間及注意事項。社工會向居民展示其單位的照片，讓他們有心理準備，並評估自身及同行親友的身體狀況。

他又稱，對於損毀最嚴重的三十多個單位，雖然最多可有四人陪同上樓，但基於安全理由，同一時間只允許一人進入單位內，但可輪流進入。

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