宏福苑大火｜居民堅稱定必上樓查看 死者家屬 : 要同離世太太道別 要同間屋好好道別 !

大埔宏福苑火災造成168人死亡。政務司副司長卓永興（27日）公布安排宏志閣以外的7座大廈居民，於4月20日至5月4日期間，分批返回單位執拾個人物品。宏泰閣是其中一座損毀最嚴重的大廈，居民葉先生接受《星島頭條》訪問時表示，要上樓親眼見證被損毀的家園「唔多唔少心理上都會激動」，但指無論如何都希望上樓看一下，與離世的太太道別，「會唔會再有下一輪畀我們返去嘅機會，我唔知道，但我會爭取，爭取每一次返去嘅機會，要同間屋好好道別。」他說很諷刺地，正常人面對這種情況，可能會想跟亡妻說「跟我走，我帶你返屋企」，「但我只能同佢講前半句，因為其實佢一直留喺屋企，我都唔知點帶佢返屋企......」

太太於火災中死亡 遺屬:「所有同佢有關嘅嘢 我全部都會拿走。」

葉先生提到，自己在過去幾個月一直有思考，當有一日自己能上樓回家，希望能帶走甚麼，最後得出自己未必會取回大型物品，主要可能想尋回一些值錢、具紀念價值，而最重要的是親人的遺物，「其實最後結論好簡單，所有同我太太有關嘅嘢，我全部都會拿走。」

宏昌閣居民鄧先生認為，政府公布的上樓安排合理，指居民人數眾多，自然是要分批上樓，又希望當局可以給予多一點上樓時間，「最好可以不止上一次啦」。對於即將親眼見證被損毀的家園，他稱有心理準備，「對我而言，始終已有幾個月時間消化。」他提到既然政府容許居民上樓，理應找了建築師、工程師等專業人士評估樓宇結構安全，「政府可唔可以公開有關資料或報告，等我們了解大火點影響結構安全，可唔可以繼續住人？」

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