男補習老師上課偷拍14歲女生裙底放網上共享 認罪囚4月 官斥：行為卑劣令補習行業蒙羞

男老師於2023年在銅鑼灣補習社授課時，將手機藏在桌下偷拍兩名14歲女學生的裙底，及後將裙底照上載至共享相簿，並將相簿連結發布至社交平台Twitter。男老師今早在區域法院承認非法拍攝及觀察私密部位等兩罪，辯方求情指，想與他人分享照片的樂趣才放上網，惟低估網絡傳播的速度。暫委法官梁嘉琪判刑時指斥，被告的行為卑劣，涉案照片明顯拍攝到兩名事主校服的校徽，被告身為補習老師卻違反誠信，終判處被告監禁4個月。

為分享照片樂趣放上網卻低估網絡傳播速度

25歲被告袁耀坤，案發時任補習老師，承認非法拍攝及觀察私密部位、及發布源自干犯指名罪行的影像兩罪。控罪指，他於2023年1月3日在銅鑼灣某補習社內，用手機偷拍14歲女童X及Y的衣服下方；另於同月5日在網上發布相關影像，而不理會事主是否同意該項發布。

辯方求情指，被告沒有刑事定罪紀錄，涉案的裙底照沒有拍攝到私密部位，被捕前因對犯下的事情感到內疚而刪除了共享相簿。被告在落案起訴至今的3年間積極改過自身，尋求社福署的輔導，沒有證據顯示被告有偷拍傾向，本案屬單次事件，望法庭輕判。

梁官引述辯方求情指，被告須照顧失聰母親，被告於2022年獲得社會學學士學位後在補習社任職，本案發生後被告已辭去工作，任職傳媒機構的資深編輯，惟今年因擔心認罪後會對公司造成影響，早前亦向公司辭職了。辯方另指，案發時被告僅任職補習老師數周，年僅22歲心智未成熟，而被告沒有要求學生做任何動作以方便拍攝，偷拍照片部分是重複的，只有約6至8組鏡頭角度。而被告為分享照片的樂趣才放上共享相簿，被告低估了網絡傳播的速度，望法庭輕判。

官斥不關心學生學業卻關心學生裙底行為卑劣

梁官判刑時斥，被告偷拍兩名中學事主時，兩名事主穿著校服，被告亦拍攝到她們的校徽，明顯有機會導致她們遭別人辨認出。被告身為補習老師，卻沒有用心教學，反而將手機放在桌下，從下向上拍攝學生的裙底。而家長因相信老師會努力教授學生，才將學生帶到補習社，惟被告不關心學生學業，卻關心學生的裙底。梁官直指，被告的行為卑劣，違反誠信，令補習行業蒙羞。

梁官續指，被告案發時已成年，更是學士畢業生，卻在共享相簿上載學生裙底照，更在Twitter發布共享相簿連結，令多名用戶瀏覽到涉案照片。儘管辯方指，被告低估網絡傳播的速度，惟現時大部分人都會使用互聯網，用互聯網是極其普遍的，被告此舉的風險程度不難預期。梁官認為，法庭須向社會反映此類案件的嚴重性，終判處被告監禁4個月。

案情指，被告在案發時任職補習社老師，兩名14歲女事主X及Y均是該所補習社的學生。在同年1月10日，補習社接獲匿名來電，對方指網上流傳約100張學生裙底照，補習社及後發現X及Y的照片亦在網上流傳，X隨即報案。被告在同月15日被捕，警方在其手機發現20多張在補習社內拍攝X及Y的裙底照，被告承認當時正在補習社工作，及後曾將照片上傳到Google的共享相簿，並將相簿連結發布至Twitter，約有150名用戶曾瀏覽該共享相簿，被告更向Twitter用戶表示打算每月更新一次相片。

案件編號：DCCC513/2025

法庭記者：黃巧兒