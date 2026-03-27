宏福苑大火｜卓永興下午聯同官員見傳媒 公布7幢受火樓宇居民返回單位執拾安排
更新時間：10:57 2026-03-27 HKT
發佈時間：10:57 2026-03-27 HKT
發佈時間：10:57 2026-03-27 HKT
宏福苑大火發生已4個月，《星島》專欄大棋盤今日（27日）報道，政府就宏福苑A至G座居民上樓執拾個人物品的安排已全面敲定。政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟今日下午3時30分會就大埔宏福苑七幢受火樓宇居民返回單位執拾的安排會見傳媒。
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容許一戶有多於2人一同上樓
《星島》專欄大棋盤今日報道，今次安排會容許一戶有多於2人一同上樓，比宏志閣容許上樓的人數多，以便有更多人協助居民收拾，而居民在單位內的逗留時數，亦較早前宏志閣上樓安排的一個半小時更長，即每戶無論上樓人數抑或逗留時間，都較宏志閣更具彈性。
大棋盤專欄亦有報道，等到4月中下旬才讓居民上樓，是因為7座大廈「內傷」嚴重，建築結構受破壞，必須先完成拆卸和加固、清理瓦礫、搭建臨時通道等大量前期工程，而且絕大部分工序更在沒有電梯的情況下以人力完成，難度甚高。
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