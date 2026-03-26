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伯明翰前班主楊家誠涉擔保成報7筆貸款 高院裁定曾簽擔保書 須還債逾1.85億元

社會
更新時間：17:19 2026-03-26 HKT
發佈時間：17:19 2026-03-26 HKT

曾因洗黑錢罪成判囚6年的英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠，被指在2010年擔保成報傳媒集團有限公司7宗貸款，惟成報因財困而未有還債，遭入稟追討連本帶利近1.77億港元。高等法院法官鄭蕙心今頒判詞指，考慮種種證據後，認為整體情況均證明楊家誠確曾簽署涉案擔保書，故下令楊家誠須連本帶利還債逾1.85億元。

原告為中國能源開發控股有限公司（China Energy Development Holdings Limited ），被告為楊家誠。

裁定楊家誠確曾簽署涉案擔保書

入稟狀指，星美出版集團有限公司在2008年至2010年期間，向原告分7次借貸一共3710萬港元，楊家誠在2010年及2011年簽約，先後為該7筆貸款成為擔保人。而星美出版集團有限公司在2012年更名為成報傳媒集團有限公司，成報又在2015年被頒令清盤，未能償還該7筆貸款，原告遂向擔保人楊家誠追討共值近1.77億元的貸款本金、利息及違約利息。

高等法院法官鄭蕙心在判詞上指，文件載明楊家誠的手寫簽名，成為貸款擔保人，需無條件承擔債務。成報2015年被頒令清盤後，清盤人已確認成報資不抵償。鄭官根據涉案文件紀錄、客觀事實、筆跡專家證據等，裁定楊家誠確實簽署了涉案擔保書，遂下令楊家誠需連本帶利還債逾1.85億元。

案件編號：HCA784/2021
法庭記者：劉曉曦

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