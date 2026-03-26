油價飆升｜港燈 : 下月燃料調整費調低至每度電30.4仙 預告年中起或顯著上升

港燈宣布，4月燃料調整費會由3月的每度電34仙下調至30.4仙。發言人表示，按月調整的機制有遞延效應，目前的燃料調整費未能反映近期中東局勢不穩對全球燃料供應和價格的影響。若燃料成本持續高企或進一步上升，預計燃料調整費會在今年年中起顯著上升。

港燈向客戶收取的淨電費由基本電費和燃料調整費組成。燃料價格受市場供求、地緣政治和宏觀經濟等多項非電力公司可控因素影響而波動。根據港燈與政府簽訂的《管制計劃協議》，燃料成本採用「實報實銷」機制，電力公司不會從中獲利。自2019年起，燃料調整費按月調整，並以公布燃料調整費當月過去3個月的平均實際燃料成本釐定下一個月的燃料調整費。

鑑於地緣政治局勢持續緊張，尤其是中東形勢急速變化，自今年3月開始，全球能源市場波動、燃料價格大幅上升，導致燃料成本高企。然而，根據現行機制，燃料調整費在燃料價格大幅波動的時候會有遞延效應。

故此4月燃料調整費會由3月的每度電34仙下調至30.4仙，連同基本電費，4月平均淨電費是158.3仙，較3月的161.9仙下降。但發言人指出， 若國際燃料市場緊張的情況維持甚至惡化，燃料調整費無可避免會在今年年中起顯著上升。

港燈目前的發電燃料以天然氣和燃煤為主。面對國際局勢持續不穩， 港燈會密切監察能源市場和供應情況，審慎管理燃料庫存、發電運作和排放要求，並已制定多項應變措施，包括調整燃料組合和按需要啟動備用燃煤機組， 以確保電力供應穩定，持續為香港島和南丫島逾59萬名客戶提供可靠供電。