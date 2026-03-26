宏福苑聽證會｜競委會：不排除出現兩個或以上圍標集團 圍標或涉欺詐 非僅罰款可了事

競委會昨（25日）入稟競爭事務審裁處，向包括6間業務實體及12名人士的圍標集團展開法律程序。大埔宏福苑火災獨立委員會今（26日）舉行第4場聽證會，對於檢控中沒有包括工程顧問「鴻毅」和承建商「宏業」，競委會代表律師李曉亮表示，現階段就宏福苑事件調查未完結，不排除出現兩個或以上的圍標集團，亦不排除未來會進一步檢控，希望市民大眾和委員會給予耐性。

競委會冀答辯方交代「交功課」、「主角幫手」之謎

李曉亮陳詞指，昨日被起訴圍標的集團，被指控合謀定價、瓜分市場等行為，答辯人現時未有機會抗辯，但競委會「拭目以待」，期望答辯方交代為何會出現「交功課」、為何有「主角」和「幫手」、為何競爭者之間交換價格指示等情況。

遊戲規則已改 圍標只需罰款思維已不適用

李曉亮又指，競委會對事件高度關注，若說法屬實，將會是首宗競爭條例下，被檢控的圍標集團，而集團牽涉的11個招標，涉及7億元。競委會已就案件的懷疑串謀欺詐，轉交予相關執法部門。

他引述早前終審法院和上訴庭案件判詞指，招標者若想保障招標過程，可要求投標者聲明沒有合謀，而事件中的招標者，於招標程序中加入不合謀確認書，並要求所有投標者聲明沒有合謀。換言之，若投標者透過虛假陳述中標，就有機會串謀詐騙。他重申，生意人不可以透過虛假陳述取得生意，是不言自明的道理。

李曉亮續稱，事件已到轉捩點，過去坊間有說法指圍標只屬民事案件，該思維今天已不適用，遊戲規則已改變；競委會狀書將交涉事各方。圍標除可能被罰款外，亦有機會涉及虛假陳述或串謀詐騙，以往圍標者可能認為只需罰款。

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：劉駿軒

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