宏福苑聽證會｜首名報警居民：等咗好耐只聽到「線路繁忙」 無諗過打999會線路繁忙

大埔宏福苑火災獨立委員會，今日（26日）舉行第4日聽證會。根據委員會公布的作供時間表，今日將有9名宏福苑居民及2名外牆清潔工人被傳召作證人。

9名宏福苑居民包括吳靄詩、王嘉婉、冼善卿、陳全、張次濂、鄭敬熙、阮仲文、文家峻及羅曉琪。至於外牆清潔工人黃足蓮及海德營造工程有限公司外牆清潔工人姚順友亦會在聽證會上發言。

宏福苑聽證會｜宏昌閣低層住戶：棚架位置垃圾堆積 常聽到物品跌落

【10:45】居於宏昌閣1005室的王嘉婉表示，她與家人2016年底至2017年初起在此居住。她表示，自己未曾見過維修工人吸煙，惟偶爾會聞到煙味，亦未有就此作出投訴。維修期間，她曾見到相關告示板上貼有通告。

王嘉婉稱，當日下午2時50分聽到工人提及發生火警。她開窗查看，聞到有少量煙味，隨即關窗準備離開。逃生期間，她在門口遇到一名男子，下樓時有對面單位住戶開門，表示已聯絡管理處。她提到自己有報警，但直言「聽到嘅係線路繁忙，我真係等咗好耐，真係冇諗過打999會係線路繁忙。」

委員會資料顯示，王嘉婉是首名致電999的居民。

王嘉婉指，其後於2時55分到達公園致電家人，再前往廣福邨廣祐樓13樓的親人家中。她指出，廣祐樓13樓可望見宏昌閣，當時目睹火勢越過圍牆，消防員開始灌救，但「啲水去唔到2樓」最終整棟大廈起火，並波及鄰近大廈。王嘉婉希望委員會可以找到起火的原因，又指對當日救火時「水不夠」的情況表示疑惑。

【10:27】獨居於宏昌閣305室的吳靄詩，在代表委員會的資深大律師杜淦堃引導下表示，她於1983年11月遷入宏福苑，火警發生當天，早上七時多離家，下午兩時許在沙田第一城搭小巴回家，在小巴上聽到司機指宏福苑火警，約下午三時在車上見到住家方向的天空多濃煙。

她平日在家中應看到宏昌閣天井平台，但她指，維修期間看不到一樓平台，因為每層均有棚架，讓工人在建築物上行走，且位置多垃圾，因為每天都聽到有物品跌落，相信是石屎碎片、建築材料著地，自大維修開始已經出現。她又指，雖看不到平台位置有工人，但每日都聽到有人聲從天井平台傳出。

她又指，雖看不到有工人吸煙，但從家中各窗戶和大門聞到煙味吹入，而在大維修前很少出現有煙吹入。在維修期間，她看見有煙頭和建築廢物在平台位置，「廚房、玄關、廳的窗戶伸頭出窗便會見到建築廢物」，掛於竹棚之間或窗台，包括有竹枝、發泡膠、黑色膠帶、紙皮等，在宏福苑竹棚與外牆之間的地下位置亦有廢物。她在火災前數天亦看見廢物，「每朝八時許便聽到有很多東西跌落」。

防煙門方面，她稱後樓梯防煙門通常可以打開，不見有鎖，但大堂地下有防煙門曾經推不開，「試過一兩次（推不開門）」。

【10:15】委員會主席陸啟康表示，今日會議較原定時間遲開始，原因是由於證人安排上需要花點時間，稱：「我哋係可以理解嘅。」

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：劉駿軒