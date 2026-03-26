宏福苑聽證會｜居民屢見工人工作期間吸煙 逃生時未聞火警鐘、人聲及火警提示︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會，今日（26日）舉行第4日聽證會。根據委員會公布的作供時間表，今日將有9名宏福苑居民及2名外牆清潔工人被傳召作證人。

9名宏福苑居民包括吳靄詩、王嘉婉、冼善卿、陳全、張次濂、鄭敬熙、阮仲文、文家峻及羅曉琪。至於外牆清潔工人黃足蓮及海德營造工程有限公司外牆清潔工人姚順友亦會在聽證會上發言。

3月26日聆訊重點：

有宏昌閣低層住戶稱，棚架位置垃圾堆積，經常聽到物品跌落，平台位置有煙頭和建築廢物。

首名致電999的居民稱，報警時聽到的是「線路繁忙」，直言沒想過會如此。

居民冼善卿用腳踢門助消防員辨認位置，指黃碧嬌曾提出繳付法律訴訟糾紛費用

居民指消防警鐘未有響起 管理處職員亦未提醒有火警發生

居住在宏昌閣605的陳全表示，自己與妻子同住，他提到事發當日上午8時至9時留意到外面有聲音，隨後見到有工人鋪紙皮石。陳向工人提問何時完成元工程，工人回覆指「我哋4個人做一日就完成。」他續指，自己下午2時51分聞到有煙味，隨即致電管理處，希望可以了解發生什麼事，隨後亦有致電999報告。他提到，由外面傳入廚房的煙由白色轉為黑色，亦聽到有人說「快啲走。」

陳全表示，自己立即離開單位後防火梯看到有煙霧，「自己的眼鏡、鎖匙都冇拿就走」。他隨即從 6 樓走樓梯下樓，途中遇到幾位街坊便一同逃生，中途亦有街坊不適，他過去扶著街坊。在下樓期間，他未聽曾到有火警鐘聲，到大堂後，發現10個人都沒有，直言「好難忘記呢個畫面。」

陳全亦指，自己見過工人在工作期間吸煙，一次是開鏟車運送物料時「擔住口煙」，另一次是在大廈地下吸煙，認為承辦商監管有問題，直言「睇到都檸檸頭」。他亦指，逃離過程中完全沒聽到警鐘聲、人叫聲或火警提示，認為管理處應拿大聲公叫人逃離，消防警鐘未有響起，導致居民無信息，造成嚴重死傷，日後大廈維修時需作出檢討。

他指，今次事件反映大廈維修大廈維修需檢討，要做足預防，指可以考慮用器材或設施替代警鐘，防止同類事件發生，又指現時本港高樓大廈的防火措施和設施是否足夠，建築處等部門應重視。

他最後指，有相熟居民在社區會堂由下午3點等到夜晚，稱「先生都冇出現過，以前見到一家三口，好開心，小朋友讀緊中學，依家已經再等唔到呢個畫面，好傷感。」

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【11:20】宏福苑居民冼善卿與細女同住於宏泰閣1406室，約於20年前曾擔任三屆法團委員會司庫。她稱，大火當天在家中整理紙張、膠袋、鋁罐，準備到大埔街市流動回收站回收，準備外出時看見門外有一縷縷黑煙，便關門想用毛巾堵塞門縫，但因門縫高，不敢爬高攝門縫，危急中想到用家中抽油煙機、抽氣扇和開風扇吹走黑煙，看見黑煙吹出窗外，遂並在家中靜待消防員救援。

她又稱，記憶中是在下午1至2時發現黑煙，但相信是記錯時間，後來在代表委員會的資深大律師杜淦堃協助下，推斷是大約2時開門發現黑煙。她續指，在家中廁所位置亦發現有煙吹入，期間用水淋竹棚和用噴水壼噴棚網，並慶幸單位外的棚網沒有在颱風中損毀，故仍是具阻燃性的舊棚網，又看見其他大廈有竹棚塌下。

她曾致電管理處，但無人接聽，其後致電「十次八次」999均有人接聽，因多親戚來電，不知道曾有消防搜救，其後有警員回電平伏她情緒，着她聽到「嗶嗶」聲便開門，但她開門只見一片漆黑，有濃煙便重新關門，電話再響，該警員再著她細心聽「嗶嗶」聲，她便大力用腳踢門，協助對方辨識其位置。

憶早年法團爭議：黃碧嬌曾提出繳付法律訴訟糾紛費用

她稱，入門的四位消防員驚歎她家中沒有煙，她解釋用了不同方法吹走黑煙。消防員又告知她要行十四層落街，又提醒她「十二樓有大公仔，要蹺過」，她思疑是有遺體，行出去後環境很黑，看見旁邊單位正在燃燒，燒出一個洞，亦感到熱度。到十二樓時跨過「大公仔」，消防員對她說「你安全了」，後面兩個消防員亦帶走遺體。她感謝消防員帶走遺體，避免遺體再遭蹂躪，亦感謝接線的警員撫平其情緒。她稱，這段大火經歷是是她一生中會永遠記得，認為救援人員是香港的驕傲。

入住四十年的她又讚宏福苑環境很好，通道清涼，有三個兒童遊樂場，兩個籃球場，有兩個有器械的訓練場地，部分設施是她擔任法團成員時籌建。

她又補充，擔任法團時「有奇怪的事無法忘記」，例如曾有人向她建議大廈要以淡水沖廁，亦曾有人稱要為宏福苑各大廈各自成立共八個立案法團，因為若工程額不足五十萬元，便不用報告政府，令她感到好奇。她又指，亦有人曾控告法團前主席貪污，她向對方解釋時任主席只是執行會員大會決定，若提告便要告法團，對方堅持控告並敗訴，最終卻沒有支付堂費，區議員黃碧嬌最後向她稱會代對方繳付律師費，但冼認為黃碧嬌不應該代對方繳付。最終黃碧嬌有協助繳付。

委員會主席陸啟康讚她亦是香港的驕傲，在危急中想到方法吹走黑煙，並在聽證會中帶出正能量。

宏福苑聽證會｜宏昌閣低層住戶：棚架位置垃圾堆積 常聽到物品跌落

【10:45】居於宏昌閣1005室的王嘉婉表示，她與家人2016年底至2017年初起在此居住。她表示，自己未曾見過維修工人吸煙，惟偶爾會聞到煙味，亦未有就此作出投訴。維修期間，她曾見到相關告示板上貼有通告。

王嘉婉稱，當日下午2時50分聽到工人提及發生火警。她開窗查看，聞到有少量煙味，隨即關窗準備離開。逃生期間，她在門口遇到一名男子，下樓時有對面單位住戶開門，表示已聯絡管理處。她提到自己有報警，但直言「聽到嘅係線路繁忙，我真係等咗好耐，真係冇諗過打999會係線路繁忙。」

委員會資料顯示，王嘉婉是首名致電999的居民。

王嘉婉指，其後於2時55分到達公園致電家人，再前往廣福邨廣祐樓13樓的親人家中。她指出，廣祐樓13樓可望見宏昌閣，當時目睹火勢越過圍牆，消防員開始灌救，但「啲水去唔到2樓」最終整棟大廈起火，並波及鄰近大廈。王嘉婉希望委員會可以找到起火的原因，又指對當日救火時「水不夠」的情況表示疑惑。

【10:27】獨居於宏昌閣305室的吳靄詩，在代表委員會的資深大律師杜淦堃引導下表示，她於1983年11月遷入宏福苑，火警發生當天，早上七時多離家，下午兩時許在沙田第一城搭小巴回家，在小巴上聽到司機指宏福苑火警，約下午三時在車上見到住家方向的天空多濃煙。

她平日在家中應看到宏昌閣天井平台，但她指，維修期間看不到一樓平台，因為每層均有棚架，讓工人在建築物上行走，且位置多垃圾，因為每天都聽到有物品跌落，相信是石屎碎片、建築材料著地，自大維修開始已經出現。她又指，雖看不到平台位置有工人，但每日都聽到有人聲從天井平台傳出。

她又指，雖看不到有工人吸煙，但從家中各窗戶和大門聞到煙味吹入，而在大維修前很少出現有煙吹入。在維修期間，她看見有煙頭和建築廢物在平台位置，「廚房、玄關、廳的窗戶伸頭出窗便會見到建築廢物」，掛於竹棚之間或窗台，包括有竹枝、發泡膠、黑色膠帶、紙皮等，在宏福苑竹棚與外牆之間的地下位置亦有廢物。她在火災前數天亦看見廢物，「每朝八時許便聽到有很多東西跌落」。

防煙門方面，她稱後樓梯防煙門通常可以打開，不見有鎖，但大堂地下有防煙門曾經推不開，「試過一兩次（推不開門）」。

【10:15】委員會主席陸啟康表示，今日會議較原定時間遲開始，原因是由於證人安排上需要花點時間，稱：「我哋係可以理解嘅。」

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：劉駿軒