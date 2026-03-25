油價飆升｜港燈 : 年底與政府蹉商電費 燃料調整費會否上調視乎未來數周發展

中東戰事持續，外界關注兩電會否加電費。港燈發言人今日表示，會按慣例於年底與政府蹉商基本電費，屆時將討論燃料成本、營運成本等一系列因素，認為現時預測是言之尚早，「（美國）他可以閃電攻擊他國，都不排除有其他動作。」至於燃料調整費會否上升，港燈稱機制上有滯後情況，但由於是按月調整，估計會較快出現變化，何時上升視乎未來數周、數月發展，「如果戰爭持續或更加惡化，之後燃料調整費，無可避免就一定會有上調壓力。」

燃料調整費按前3個月平均實際燃料成本釐訂

現時兩電電費由基本電費及燃料調整費組成。港燈網頁資料指，基本電費將年度預測的標準燃料成本、營運成本及准許利潤的總和，除以預測售電量得出。燃料調整費按月調整，調整幅度按前三個月的平均實際燃料成本釐訂；燃料成本按實報實銷機制，由客戶承擔，港燈不會從中得到任何利潤。

港燈發言人表示，去年發電燃料組合中，約69%是天然氣，主要來自澳洲和卡塔爾。硬件方面，除了廣東大鵬液化天然氣接收站，位於索罟群島以東水域的海上液化天然氣接收站，亦會接收從世界各地採購的天然氣。

發言人指，港燈會與環境及生態局保持頻密溝通 ，盡最大努力確保燃料不受影響，「國際市場的燃料大幅波動，商務部的同事會盡最大努力，與供應商在這方面做些功夫。」

國際局勢變幻莫測，會否打亂港燈2035年或之前全面停用現存燃煤發電機組作日常發電的部署？港燈稱，現時距2035年仍有9年，認為政府有決心推動2035年碳排放減半，「怎樣去做，會不會因為短期戰爭，或國際局勢影響，我們時時刻刻都會跟政府，及其他電力公司去因應不同情況。」

記者 蕭博禧