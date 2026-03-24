支聯會顛覆案 法官質疑內地不少人士因支持《零八憲章》而負上刑責

已解散的支聯會、前正副主席李卓人、何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪。辯方今午於西九龍法院陳詞指控方從未曾提出被告用違反內地刑法作為非法手段，而法庭裁決與控方盤問相吻合，裁定檢控基礎為即使有合法手段修憲。

鄒指支聯會支持《零八憲章》修憲運動

案件由《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫主審。控方由律政司副刑事檢控專員黎嘉誼及助理刑事檢控專員張卓勤等代表；辯方由破產管理署委任資深大律師林芷瑩代表支聯會，大律師沈士文代表李卓人，鄒幸彤親自行事。

鄒幸彤昨指無論在2018年修憲前後，支聯會一直支持《零八憲章》修憲運動以及組黨運動、新公民運動等，不是煽動任何未可知行為，說明支聯會撰文倡議每每涉及具體行動，有正當目的，不是抽空假借任何議題來挑起仇恨。

李卓人。資料圖片

陳官質疑內地不少人因支持《零八憲章》而負刑責

陳官質疑內地不少人士支持《零八憲章》因而負上刑責，支聯會是否支援內地人從事具刑責行為。李官認為本案沒有中國法律專家證供，無從判斷內地人士定罪是否妥當，只能接受定罪事實，至於顛覆國家政權罪中的罪行元素「非法手段」到底指本港非法手段還是內地非法手段，則留待法律陳詞處理。

4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言）），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。何俊仁開審前認罪。

案件編號：HCCC155/2022

法庭記者：陳子豪