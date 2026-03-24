宏福苑聽證會︱委員會續聆訊 政府代表：不應就大火責任過早下結論 上周聆訊後有涉事政府人員及家人遭「起底」︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立調查委員會今日（24日）繼續舉行聽證會，預料政府代表會就強制驗樓計劃、小型工程等監管制度等現行機制、相關歷史背景及實施情況向委員會作出介紹和説明。另外，3名宏福苑居民梁浩軒、謝玉華及高以蕾會作為事實證人作供。

宏福苑聽證會︱政府代表律師：上周開場陳詞遭誤解

【10:22】孫靖乾強調，他的用意絕對不是針對委員會的工作，而是有見現在似乎已經出現的印象、觀感或者疑似指控，作為政府法律代表，在責任、有必要、客觀在開場陳詞的階段，就一些比較大的事實偏差作出需要的澄清。

【10:14】孫靖乾表示，政府希望委員會和公眾理解，政府參與今次調查的態度是真誠、積極和全力配合的，他強調不少細節要等聽證會的過程裏面進一步澄清和釐清，政府會繼續全力配合委員會工作，相關證人會就他們各自範疇進行陳述和提問，呈現事件客觀全貌。

他指，政府非常明白不單止是受災者，社會各界都非常希望委員會的調查可以盡快有結果，傳媒和社會人士對研訊內容表達強烈關注是可以理解的，不過與此同時，調查研訊的過程亦需要對所有涉事者保持客觀持平的態度，認真審視各項證據，政府希望社會各界可以有耐性，令到委員會可以在公平、公正、公開的情況下客觀完成各聽證程序。孫靖乾表示，委員會其代表大律師在第一日口頭開場陳詞透露了不少已經掌握到的證據，但有關陳詞迅即被誤解，但事實並非如此。

他提到委員會主席陸啟康提醒現場人士，現時研訊仍然處於開場陳詞的階段，委員會是要保持公平、公開，不偏不倚的態度去完成它的工作。委員會既要對受害者公平，但亦指「大家不應該、亦都不好對大火責任誰屬問題過早作出結論。」孫靖乾表示，委員會代表大律師在開場陳詞所展示的證據，其目的只是讓各涉事人士及早掌握需要回應的事宜，並不是作出結論之意。

他指自聽證會開始以來，傳媒和社會作出廣泛報道和討論，當中更對所展示的部分證據作出非常深入的推斷及分析，甚至已經就責任誰屬作出點名的明示或者暗示的推論，令到公眾產生錯誤印象，以為委員會就有關事宜的因由、責任誰屬作為結論。他提到，有報道具指明的指控，亦令到涉事政府人員及其家人遭受「起底」。

宏福苑聽證會︱政府代表律師：全力配合委員會工作 期望社會各界保持耐心

【10:10】代表政府的資深大律師孫靖乾表示，發言大概需要一小時三十分鐘，他指政府的開場陳詞總共分為五個部分，第一部分是關於委員會的調查精神和方向；第二部分是就事發當日消防處以及警務處的緊急應變行動進行說明；第三部分是關於宏福苑維修工程所適用的制度框架；第四部分是關於火災的成因；而第五部分是政府各部門已採取的即時措施和改革。

孫靖乾表示，政府完全明白事件對各不幸離世者造成巨大衝擊，再次向各受災者同家屬致以最深切的慰問。他指特首多次亦表明要調查到底，無論涉及什麼人「都係一查到底、追責到底，認真改革。要等到真相水落石出，令到公義得到伸張。」

孫指政府一直全力配合調查工作，採取全面開誠布公的態度。他指回答委員會的各項問題，以及向委員會提交證據的時候，無論情況或者證據是否對政府部門有利定係不利，皆毫無隱瞞。

孫靖乾表示，政府一方面全力協助委員會去尋找真相，另一方面亦已經同步全速檢視現行機制和做法上需要優化的地方，以及及時採取改善措施，或者因應需要作更深入的檢討和諮詢。

他指，所有政府部門都有責任主動去協助調查，而非被動等待查詢；第二，全面坦誠去提供資料，只要是與調查範圍相關，必須如實提供，同時政府法律代表的角色並不是為任何人士辯護，而是協助委員會查清真相，並坦誠面對制度上的不足同埋改革。他強調，政府從未迴避以下三點：一，有關制度存在不足之處；二，政府在監督方面責無旁貸；三，政府會推行系統性改革。

記者：黃子龍、趙克平

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