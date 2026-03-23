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食環署多區打擊無牌小販 周末行動拘4外籍人士 檢近150公斤食物

社會
更新時間：22:30 2026-03-23 HKT
發佈時間：22:30 2026-03-23 HKT

食環署於剛過去的周末，在全港多區針對非法販賣熟食的小販加強執法，行動中共拘捕4名外籍人士，並檢獲近150公斤食物。署方表示，今年首兩個月已就相關違法行為提出28宗拘控。

針對巡查外傭聚集熱點

食環署發言人表示，署方在剛過去的周末，於全港各區展開連串突擊行動，特別針對外傭聚集的熱點，打擊街頭非法擺賣熟食。行動期間，食環署人員於中西區、灣仔區及旺角區共拘捕4名外籍人士，他們涉嫌無牌販賣及在公眾地方構成阻礙，署方共提出7宗檢控。

由於懷疑涉案人士可能同時違反入境條例，案件已轉介至入境處跟進。行動中，執法人員共檢獲近150公斤食物，包括甜點、烤魚、炸物、飯盒及醬汁等。

食環署人員在行動中檢獲150公斤食物。
食環署人員在行動中檢獲150公斤食物。

情理兼備處理無牌小販

食環署強調，一直以情理兼備的原則處理無牌小販問題，但若涉及售賣熟食、來源不明，或禁售食物等高風險情況，將採取嚴厲執法行動，以保障公眾健康。署方亦透過派發宣傳單張，向外傭講解相關法例。

根據法例，無牌販賣最高可被罰款一萬元及監禁六個月。若活動引致通道阻塞，可另處罰款二萬五千元或監禁三個月。署方呼籲市民切勿光顧街頭非法擺賣的食物，並鼓勵市民舉報可疑個案。

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