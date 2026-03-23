支聯會顛覆案 官質疑支聯會支援內地人從事具刑責行為

已解散的支聯會、前正副主席李卓人、何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪。鄒幸彤今早於西九龍法院憶述2017年中劉曉波於獄中病逝，法官質疑支聯會支援內地人從事支持《零八憲章》等具刑責行為。

官質疑支聯會是否支援內地人違法

案件由《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫主審。控方由律政司副刑事檢控專員黎嘉誼及助理刑事檢控專員張卓勤等代表；辯方由破產管理署委任資深大律師林芷瑩代表支聯會，大律師沈士文代表李卓人，鄒幸彤親自行事。

鄒幸彤今交代支聯會多年來不定期出版《港支聯通訊》，大約每隔數個月一期，提供平台供人了解中國政治，當中會有支聯會正副主席、常委以至友好人士包括學者等人撰文，而支聯會正副主席為支聯會必然發言人，其發言文章默認為支聯會立場，支聯會常委文章則沒有默認為支聯會立場，需視乎內文是否關乎支聯會活動。李官查問讀者無從判斷部份文章是否代表支聯會立場，鄒幸彤稱「答唔到你」。

鄒幸彤引述2018年《港支聯通訊》文章，當中指中國由《七五憲法》、《七八憲法》到《八二憲法》，一直朝向減弱專政方向修憲。

陳官質疑內地不少人士參與支持《零八憲章》，因而負上刑責，支聯會是否支援內地人從事具刑責行為。

官指有文章以「現代誅九族」為題效果煽情

鄒幸彤引述《港支聯通訊》文章，指支聯會長期關注及支持《零八憲章》，直到2016年至2018年期間仍有一系列活動，包括要求釋放劉曉波妻子劉霞、國際聯署等。

鄒幸彤引述多篇《港支聯通訊》文章，指支聯會曾收集聯署向人大請願等，不是煽動任何未可知行為，說明支聯會撰文倡議每每涉及具體行動，有正當目的，不是抽空假借任何議題來挑起仇恨。

李官指出有文章以「現代誅九族」為題，意指「人頭落地」，效果煽情。鄒幸彤解釋用字純屬文學選擇，而且內文有詳述內地有一人受針對，妻子同事同受牽連的事件。

4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言）），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。何俊仁開審前認罪。

案件編號：HCCC155/2022

法庭記者：陳子豪