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來片．一分鐘話你知︱香港院校科研大爆發 上學年八大知識轉移收入達142億

社會
更新時間：14:27 2026-03-23 HKT
發佈時間：14:27 2026-03-23 HKT

今屆政府推出「產學研1+計劃」 與商界配對資助激勵科研變產品。香港院校科研大爆發，上學年八大知識轉移收入高達142億，再創新高，其中城大團隊的沙漠銀蟻，撬動近億元科研融資。 

城大團隊受沙漠銀蟻啟發 撬動近億元科研融資

城大團隊模仿銀蟻毛髮結構特殊的散熱機制，研發出「無電製冷塗料」 ，塗在屋頂室溫立即可以降溫6到8度，節省高達三成電力，技術已經走入全球30多個國家和地區，覆蓋香港紅館和迪拜購物中心。

但這只是香港院校科研爆發的縮影，上學年八大知識轉移收入高達142億，按年度大增2成，再創新高。 

港大近年研發出「噴鼻式」流感疫苗，還有自動殺滅表面病毒的不銹鋼產品；中大研發出高效率的新型太陽能薄膜材料 ，裝在建築物外牆或窗戶就可以發電；理大研發出減慢小朋友近視的眼鏡片。

以往很多大學科研都很厲害，但只是停留在論文階段，今屆政府推出「產學研1+計劃」 與商界配對資助激勵科研變產品。 

政府也在科學園區建立創新集群InnoHK，邀請本地院校和哈佛、史丹福、劍橋等國際頂尖機構合作成立研究中心，讓香港在特定領域能夠迅速形成產業規模，吸引全球風險投資者。政府正在釋放香港院校頂尖的科研能力和香港金融體系的優勢，將知識產權轉化為推動經濟的新引擎， 和改善生活質素的持久動力。 
 

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