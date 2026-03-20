宏福苑聽證會｜涉嫌通風報信 兩房署人員電話簿除名 政府：基於私隱不便提供個別僱員資料

政府發言人今日( 20日 )表示，政府就大埔宏福苑火災成立獨立委員會，以公開、公平和不偏不倚的態度審視事故原因及相關問題。相關的研訊程序正在進行，而正如委員會主席陸啟康法官在今早聽證會開始時首先表明，委員會代表律師只是將現階段掌握到的證據向委員會陳述，並不是已就事件得出結論。代表政府的資深大律師孫端乾亦指出，在如此早的階段作出判斷，或假定委員會已有任何判斷並不恰當。

政府代表律師稍後會提出相關證據及陳詞

政府會繼續全面配合獨立委員會的工作，而政府的代表律師亦會在稍後的研訊向獨立委員會就各項事宜提出相關證據及陳詞。

在宏福苑火災發生後，政府一直馬不停蹄，全速推展各項調查、制度革新、支援及善後工作。當中，在獨立委員會進行工作的同時，政府已全速展開一系列涵蓋不同領域的針對性改善措施，推動制度的完善和革新。政府亦將有關改善措施的資料提交獨立委員會，以全力支持獨立委員會的工作，讓委員會的工作得以高效推展。

各有關政策局及部門會繼續全面配合獨立委員會的工作，待獨立委員會提交最終報告後，會按其建議進一步完善和優化制度改革，並採取適當的跟進行動。

首場聽證會披露兩名房署人員涉嫌向宏福苑大維修工程顧問通風報信，政府電話簿當晚已找不到兩人名字。政府表示，基於尊重個人私隱，不便提供個別政府僱員的資料。

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