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台灣女子協助騙徒接收價值逾21萬元金條 今承認洗黑錢罪 還押4月判刑

社會
更新時間：18:15 2026-03-20 HKT
發佈時間：18:15 2026-03-20 HKT

47歲台灣女子依網戀對象指示，到香港尖沙咀某餐廳接收總值逾21萬元的兩條金條，但金條實質為犯罪得益。該台灣女子今於九龍城裁判法院承認一項洗黑錢罪，案情指事主收到騙徒來電，騙徒訛稱事主涉及犯罪活動，要求事主提交保證金，及後指示事主把金條交給涉案台灣女子。裁判官莫子聰押後案件至4月2日判刑，待索取背景報告，女被告期間須還押。

台灣籍被告黃淑慧，被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪。她今承認於2025年9月14日在香港與其他身份不明的人，明知或有合理理由相信2塊總重量5.344兩的金條為可公訴罪行得益，仍處理該財產。

女被告稱聽從網戀對象指示行事

案情指，女事主林敬沂去年8月身處澳洲期間，接獲不明來電，對方自稱上海公安並指林涉及非法活動，要求林到香港把200克的黃金交給廉政公署作為保證金。林在同年9月依指示到尖沙咀購買涉案2條金條，並在尖沙咀某間韓國餐廳交給被告。林後來看到這類騙案的新聞才察覺上當受騙，於是報警。

警方同年9月17日在屯門某酒店房間內拘捕被告，警誡下，她稱「我只是拿了兩塊黃金，但我不知道是騙人的」，她亦表示聽從網戀對象的指示行事，而涉案金條已轉交他人。

案件編號：KCCC2489/2025
法庭記者：王仁昌

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