腦膜炎雙球菌｜3歲男童受感染情況嚴重 機場加強對疑似徵狀入境旅客健康篩查

衞生署衞生防護中心（中心）今日（20日）正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，患者在潛伏期內不曾外遊，因此列為本地感染個案。另外，因應英國肯特郡近期出現侵入性腦膜炎雙球菌感染群組，中心已在機場加強對出現疑似徵狀的相關入境旅客進行健康篩查，以便盡快轉介懷疑個案到醫院檢查。本港今年暫時沒有錄得英國抵港人士感染侵入性腦膜炎雙球菌的案例。



個案涉及一名過往健康良好的3歲男童，他於3月17日開始出現發燒及嘔吐，翌日（18日）被帶到廣華醫院急症室求診，並入住該院接受治療，目前情況嚴重。他的血液及腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者暫時沒有出現病徵。中心已向其密切接觸者派發預防性藥物並繼續進行調查。初步調查顯示上述個案屬散發個案，沒有資料顯示這宗個案與本港早前錄得的確診個案或英國近期出現的感染群組有流行病學關連。

侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病。中心今年至今錄得4宗個案，而去年全年共錄得11宗個案。

中心過去一周一直密切跟進英國肯特郡出現的侵入性腦膜炎雙球菌感染群組，並已向英國衞生當局索取進一步資訊。中心總監徐樂堅說，中心已準備了有關侵入性腦膜炎雙球菌感染的健康資訊，稍後會透過香港駐倫敦經濟貿易辦事處發放予當地的香港留學生。入境措施方面，中心已在機場加強對出現疑似徵狀的相關入境旅客進行健康篩查，以便盡快轉介懷疑個案到醫院檢查。中心亦會去信全港醫生，提醒他們留意從受影響地區回港的求診人士是否有侵入性腦膜炎雙球菌感染的相關病徵，並根據病人的年齡、健康狀況及外遊的詳細資料（包括目的地、逗留時間及活動）給予有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的專業建議。中心會繼續與英國衞生當局保持緊密聯繫，和因應風險評估採取適當的跟進措施，保障公眾健康。