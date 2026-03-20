港鐵站禁毒海報現視覺錯誤 保安局小編耍冧兼神回：廣告可Take走 人生Take嘢無得重來｜Kelly Online
更新時間：13:40 2026-03-20 HKT
發佈時間：13:40 2026-03-20 HKT
發佈時間：13:40 2026-03-20 HKT
保安局禁毒處同禁毒常務委員會(禁常會)正舉辦禁毒宣傳活動，日前發布新一輯的禁毒宣傳片，已在各大電視台及港鐵站播出。當中位於尖沙咀港鐵站內展示巨型宣傳海報因角度問題，以致出現視覺錯誤。
保安局今日(20日)在社交平台發文，指有關的宣傳海報確實有所疏忽，「小編豚隊」深感抱歉。由於沒有留意到廣告照片的角度問題以致出錯，已經即時下架並重新製作。
帖文提到，這次的經驗讓他們深刻體會到，廣告出錯了可以重新來過，但如果誤入歧途，人生則無法重來，反問「你今日學識未？」
保安局亦以「hashtag」標示，「廣告有TakeTwo」、「人生就無得TakeTwo」、強調」聽我講一齊企硬唔take嘢」。
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