北都專屬法例｜何珮玲強調「拆牆鬆綁」簡化程序 不適用任何保育地帶

政府於去年《施政報告》中提出制定加快北部都會區發展的專屬法例，旨在為北都的規劃與地政程序「拆牆鬆綁」，以提速推動發展。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲強調，相關簡化程序不適用於任何保育地帶，明確表示無意在保育範圍內推行發展項目。

何珮玲今日（20日）在電台節目中表示，新法例的核心目標之一，是為已制定發展大綱圖的區域提供更大靈活性，以便迅速應對市場變化。她指出，目前若需更改個別地塊的用途或放寬發展參數（如建築物高度限制），申請人須先提交圖則修改申請，諮詢期為兩個月，其後再以7個月時間修訂法定分區計劃大綱圖，整個流程需時約9個月。

何珮玲解釋，根據專屬法例的建議，只要土地不屬於保育地帶，申請人便可採用「簡化規劃申請」程序，大幅縮短審批時間至僅約兩個月。但申請人一定要做足技術評估，包括環境，及交通等的影響。她補充，簡化程序中仍會保留為期3周的公眾諮詢，收集到的意見將提交予城市規劃委員會一併考慮，最終由城規會把關審批。

非保育地帶改劃申請縮減至兩個月

對於外界關注此舉會否令原有規劃「走樣」，何珮玲認為，規劃需具備動態特性，以回應社會經濟發展的需要。她以洪水橋新發展區為例，指出2017年制定的規劃，至2026年或需按實際情況作出調整。她強調，規劃必須能應對市場的迅速變化，不能一成不變，因此在制度上需提供適度彈性，同時確保公眾參與及城規會監察，從而在效率與審慎之間取得平衡。

何珮玲重申，簡化程序將不適用於任何保育地帶，包括郊野公園、自然保育區及綠化地帶。她表示，此舉旨在向社會傳遞清晰的政策訊息，表明政府無意嘗試在保育地帶推動發展項目。

針對近期備受關注的濕地緩衝區，她澄清該區屬於行政劃分，其土地是否適用簡化程序，需視乎法定的土地用途。若緩衝區內有綠化地帶，則同樣不適用相關程序。

加快補償發放重點非提速收地

在收地補償方面，專屬法例提出兩項新措施，以加快發放補償。何珮玲解釋，措施的重點並非提速收地，而是「加快將補償款項發放予前業主」。她指出，目前若業主與政府就補償金額出現爭議，案件或會無限期延宕，期間政府須支付利息。新機制建議設立6個月的期限，促使業主及時提出申訴。

至於祖堂地的補償安排，針對「司理（註冊經理人）齊備」但部分成員反對的祖堂，新法例建議授權地政總署署長仍可支付補償。何珮玲坦言，此安排旨在先處理爭議較小的個案，至於涉及司理職位出缺等複雜情況，則須留待民政及青年事務局與鄉議局進一步商討解決方案。

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