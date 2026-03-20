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宏福苑火災獨立委員會第二場聽證會 陸啟康：若未進行正式審訊便預先作出結論 有違不偏不倚原則｜持續更新

社會
更新時間：09:54 2026-03-20 HKT
發佈時間：09:54 2026-03-20 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）在中環愛丁堡廣場三號展城館舉行第二場聽證會。

【10:04】委員會主席兼法官陸啟康表示，昨天看到一些報導，令他感到些許不安。他希望傳媒能夠準確地幫助委員會，將他想說的訊息傳遞出去。

他指在昨天的開案陳詞中，聽到了許多現階段掌握到的新證供，亦有不少以前從未聽過的證詞。但他發現，許多人似乎根據委員會此次的作供，對委員會的調查作出新的結論。這正是他擔心的地方。他強調，委員會應該以公開、公平和不偏不倚的態度，去完成委員會的工作。

陸啟康續稱，在尚未進行聆訊、正式審訊，以及聽取受查方陳述之前，若預先作出結論，並非公平之舉，亦有違不偏不倚的原則。

陸啟康明確表示，現階段的證據，或是代表律師團隊提請委員會考慮的事項，並不代表委員會的最終結論。他重申：「我哋呢個調查一定要公平，我哋要對死難者公平，我哋亦都要對受查者公平。」

今次聽證會除了委員會主席兼法官陸啟康、委員陳健波、歐陽伯權外，資深大律師杜淦堃、大律師李澍桓、俞匡庭、李俊軒、張天風及馮天榮代表獨立委員會出席會議。杜淦堃稍後將繼續陳詞，探討發泡膠遮窗戶。

記者：黃子龍、曾偉豪

攝影：陳浩元

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