5人串謀收賄以協助中介客戶開立銀行戶口 3名時任銀行職員先後承認控罪

廉政公署早前起訴五人串謀收賄以協助中介客戶開立銀行戶口。兩名涉案時任銀行職員今日( 19日 )在東區裁判法院承認控罪，另一名時任銀行職員早前亦已認罪。



盧穎衡，31歲，香港上海滙豐銀行有限公司(滙豐銀行)時任財務策劃副總裁；及勞焯儉，40歲，滙豐銀行時任卓越理財客戶經理，同承認一項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。同案被告万卉，32歲，滙豐銀行時任卓越理財業務經理，早前已承認一項串謀使代理人接受利益。

三人保釋候判

主任裁判官張志偉押後案件判刑，其中盧穎衡及万卉將押後至4月14日判刑，而勞焯儉則押後至5月4日判刑，期間批准三人保釋。

三名涉案滙豐銀行職員於2022年11月至2025年2月期間在北角一間分行任職。案情透露，盧穎衡與兩名中介協議，協助二人所轉介的客戶開立戶口，並就每個成功開立的戶口收取賄款500港元至1,500港元。

盧穎衡其後安排同事勞焯儉協助開戶，並就每個戶口向勞焯儉支付賄款100港元。涉案期間，盧穎衡和勞焯儉按協議接受賄款共逾17萬港元。

万卉則於2024年10月至2025年2月期間，協助該兩名中介轉介的12名客戶成功開立銀行戶口，並收賄共6,000人民幣。

3銀行職員協助涉案兩中介轉介客戶 成功開立銀行戶口共250個

案發期間，該三名銀行職員協助涉案兩名中介所轉介的客戶成功開立銀行戶口共約250個。銀行經審查後，發現當中70多個戶口存在洗黑錢風險，並已轉介相關執法部門跟進。

涉案兩名保險經紀兼中介，韓杰及其妻子周崟瑛，被控兩項串謀使代理人接受利益罪名及一項向代理人提供利益罪名。二人今日在庭上沒有答辯，案件同樣押後至5月4日再訊。

滙豐銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由廉署人員蔡俊彬代表出庭。

廉署一直十分重視銀行從業員的誠信操守，並在香港金融管理局、香港銀行公會及銀行業界的全力支持下，於2024年推出《銀行業誠信約章》，以不斷提升業內誠信文化。廉署會繼續在《約章》框架下，加強與業界交流以提升他們對貪污風險的敏感度，並持續為銀行從業員提供誠信培訓。